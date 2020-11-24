عاجل.. لقاحات كورونا تهوي بأسعار الذهب وتفقده 7 جنيهات

تراجعت أسعار الذهب بأسواق المال، اليوم الثلاثاء، بقيمة 7 جنيهات، عقب ارتفاع لم يدم طويلًا، إذ سجّل عيار 24 نحو 917 جنيهًا مقابل 924 جنيهًا أمس، وعيار 21 حوالي 802 جنيه، وعيار 18 نحو 688 جنيهًا، وبلغ سعر الجنيه الذهب 6.423 جنيه، وبيعت الاوقية بـ1834 دولارًا.

يأـي ذلك عقب الاكتشافات المتوالية للقاحات كورونا من عدة دول، آخرها لقاح "أسترازينيكا"، إضافة إلى لقاحي "فايزر" و"مودرنا" اللذين حققا فعالية 94% و95% على التوالي.

من ناحيته، قال الدكتور واصفي واصف، رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالغرف التجارية، لـ"الوطن"، إنَّ التراجع سيكون سيد الموقف خلال الشهريين المقبلين.

وهوت أسعار الذهب بحوالي 2% خلال تعاملات أمس، في بورصة "كوميكس" الأمريكية لتنزل إلى 1834 دولارًا للأوقية في التعاملات الفورية وإلى 1837 دولارًا للأوقية للعقود الأمريكية الآجلة لتسجل أدنى مستوى لها في 4 أشهر لظهور بيانات أفضل من المتوقع لنشاط الشركات في الولايات المتحدة وتفاؤل، بابتكار عدة لقاحات من شركات أمريكية وأوروبية تساعد في الوقاية من وباء فيروس كورونا المميت.

وخسرت أسعار الذهب بالتعاملات الفورية في بداية هذا الأسبوع نحو 37 دولارًا.

وأشار رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالغرف التجارية، إلى أنَّ سوق الذهب يعاني من حالة الركود وعدم البيع والشراء خلال فصل الشتاء وتراجع حفلات الزفاف بالمقارنة بفصل الصيف، مطالبًا بفتح باب التصدير إلى دول أفريقيا لتنشيط حالة المبيعات في الأسواق.