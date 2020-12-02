البحوث الفلكية توضح حقيقة اختفاء مدن مصرية من على الخريطة

قال الدكتور جاد محمد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية الجيوفزيقية التابع لوزراة التعليم العالي والبحث العلمي، إنّ المعهد يمتلك العديد من الإمكانيات العلمية والجهزة الحديثة التي تمكنه من مراقبة ومتابعة التغيرات البيولوجية المتغيرة، مؤكداً أن حجم الأخبار التي تترد عن اختفاء مدن وظهور آخرى نتيجة تغيرات بيولوجية، غالبيتها مغلوطة ولا تمت للواقع بصلة.

وأوضح القاضي عدد من المعلومات حول حقيقة اختفاء عدد من المدن المصرية من على الخريطة في النقاط التالية:

- منسوب مياه البحر المتوسط يرتفع كل 100 سنة نحو 30 سنتيمترا.

- 27 محطة جيودسية تهتم برصد حركات القشرة الأرضية.

- وجود مرصد مغناطيسي في أسوان بجانب المرصد المغناطيسي الموجود في الفيوم.

- الدراسات والأبحاث العلمية أثبتت أن مصر لم تكن موجودة منذ 250 مليون عام.

- شاطئ البحر المتوسط كان عند مدينة الخرطوم بالسودان.

- جبل المقطم كان قاع البحر المتوسط منذ أكثر من 250 مليون سنة.

- الدورة الجيولوجية بملايين السنوات.

- الدلتا موجودة على الصفاح التكتونية، وهي لها حركتان، الأولى تبعد عن الجزيرة العربية والأخرى تهبط تحت الصفيحة الأوروبية، وهي السبب الذي سيأتي بالدورة العمرية الـ200 مليون سنة.

- تعرف الصفائح التكتونية، بأنها قطع من القشرة الموجودة على سطح الأرض والغطاء العلوي، وتسمى الغلاف الصخري، حيث تبلغ سماكة هذه الألواح حوالي 100 كم.

- ما يتردد عن اختفاء مدينة الإسكندرية وعدد من المدن في الدلتا، نتيجة ارتفاع منسوب مياه البحر المتوسط خلال سنوات، ما هي إلا شائعات.