البحوث الفلكية: 13 فبراير 2021 غرة شهرة رجب فكليا

كشف الدكتور جاد محمد القاضي، رئيس المعهد القومي للبوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن أنّ الخميس الموافق 11 فبراير المقبل 2021 ميلاديا، سيكون يوم الرؤية لاستطلاع هلال شهر رجب المبارك للعام الهجري 1442، موضحا أنّ غرة شهر رجب المعظم ستكون يوم السبت الموافق 13 فبراير المقبل فلكيا.

وأوضح القاضي، لـ"الوطن"، أنّ هلال شهر رجب سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة التاسعة و6 دقائق مساء بتوقيت المحلي لمدينة القاهرة الموافق 11 فبراير المقبل "يوم الرؤية"، مضيفا أنّ الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد غروب الشمس في جميع العواصم والمدن العربية والإسلامية، عدا داكار بالسنغال.

ويغرب الهلال الجديد قبل غروب شمس ذلك اليوم "يوم الرؤية"، في مكة المكرمة بـ15 دقيقة وفي القاهرة بـ18 دقيقة، وفي محافظات مصر يغرب الهلال الجديد قبل غروب الشمس ذلك اليوم بمدد تتراوح بين "14ـ 19 دقيقة"، أما في العواصم والمدن العربية والاسلامية، فالهلال الجديد يغرب قبل غروب الشمس ذلك اليوم "يوم الرؤية "، بمدد تراوح بين "2ـ 26 دقيقة".

ويكون يوم الجمعة الموافق 12 فبراير المقبل هو المتمم لشهر جمادى الآخر 1442 هجريا، وتكون غرة شهر رجب المبارك 1442 هجريا، فلكيا يوم السبت الموافق 13 فبراير المقبل.

وأكد رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، أنّ المعهد يمتلك عدد من الأجهزة والتلسكوبات الحديثة التي تؤهله لتحري الدقة للأشهر القمرية الهجرية، وأنّ جميع ما يتم إدراجه من تقويمات للأعوام الهجرية يكون فلكيا.

وتستعرض الصور التالية، ظروف رؤية الهلال وأوجه القمر في مدينة القاهرة ومحافظات جمهورية مصر العربية وبعض العواصم العربية والإسلامية والغربية يوم تحري الهلال.