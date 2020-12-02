البحوث الفلكية: مصر تتعرض لزلازل خطرة كل 70 عاما

قال الدكتور جاد محمد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية الجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن للمركز القومي للبحوث دور مهم في عمل الإحداثيات الدورية للهزات الأرضية التي تتعرض لها البلاد دوماً، وذلك وضع الخطط العمرانية المتوافقة مع التنمية، مشيراً إلى أنه يجرى لحظيا تقييم أماكن الخطورة الزلزالية، مشيراً إلى أن هناك تعاونا مشتركا مع الجهات المعنية لتخطيط المدن العمرانية الجديدة، مشيراً إلى أنه لا يوجد تنبؤات بالزلازل ولكن هناك توقعات من خلال الدورة العمرية للزلازل الكبيرة، مشيراً إلى أن متوسط خطورة الزلازل في مصر من 70 إلى 100 عام، مثل ماحدث في دهشور وشدوان عام 65.

وأضاف "القاضي" في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن المعهد قام بعمل عدد من الشبكات الإقليمية لرصد وتسجيل الزلازل مجهزة وفقاً لأحدث النظم العالمية، منها الشبكة الإقليمية في أسوان بمحيط السد العالي و خزان أسوان، والشبكة الإقليمية بمحيط منطقة الضبعة نظراً للمفاعل النووي، والشبكة الإقليمية بمحيط المنطقة الإقتصادية بخليج السويس، و الشبكة الإقليمية بمحيط القاهرة الكبرى.

وأكد، أن المعهد القومي للبحوث الفلكية يتميز بوجود قسم ديناميكية الأرض، وهو مختص بقياس تحركات الأرض الناتجة علن الهزات الأرضية، مشيراً إلى أنه يتم قياسها من خلال نظام "الجي بي اس"، وتسمى بشبكة تحركات القشرة الأرضية .

وأضاف رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن المسافة بالبحر الأحمر تتسع سنويا بين مصر والسعودية بمسافة 1 سنتيمتر، أي أن كل عام السعودية تبعد عن مصر والسودان بمسافة 1 سنتيمتر، مشيراً إلى أن هذه النتائج نتيجة الاحداثيات و الابحاث و الدراسات التي استنتجتها أقسام المعهد القومي للبحوث الفلكية بشان تغيرات و تحركات القشرة الأرضية .