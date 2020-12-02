المفوضية الأوروبية تضخ 8.5 مليار يورو لـ5 دول بالاتحاد لمواجهة كورونا

ضخت المفوضية الأوروبية 8,5 مليار يورو كشريحة ثالثة للدعم المالي المقدم إلى خمس دول أعضاء بالاتحاد الأوروبي، في إطار برنامج "شور" التابع للمفوضية الأوروبية، واستملت بلجيكا ملياري يورو، والمجر 200 مليون يورو، والبرتغال 3 مليارات يورو، ورومانيا 3 مليارات يورو، وسلوفاكيا 300 مليون يورو.

ويهدف هذا الدعم، الذي يتخذ صورة قروض ميسرة، إلى مساعدة الدول الأعضاء على مواجهة ارتفاع للنفقات المخصصة لتمويل تدابير البطالة الجزئية والإجراءات الأخرى المشابهة التي تم تبنيها لحماية سوق العمل المتضرر من أزمة "كورونا"، بما فيهم العاملون المستقلون.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، في بيان للمفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء إن أولوياتنا هي حماية الأشخاص ووسائل معيشتهم، فقد قام الاتحاد الأوروبي بتعبئة 100 مليون يورو في صورة قروض مخصصة للدول الأعضاء بالاتحاد من أجل تمويل تدابير البطالة الجزئية، وهو ما سيدعم شركاتنا ويسهم في الحفاظ على الوظائف".

وبعد تحويل دفعة اليوم ، تكون 15 دولة من الدول الأعضاء قد استلمت مبلغ قدره 40 مليار يورو في إطار برنامج "شور" وذلك في الفترة من نهاية أكتوبر حتى نهاية نوفمبر الماضي.

وبمجرد إتمام تحويل كافة الدفعات الخاصة بـ "شور" ستكون بلجيكا قد حصلت على 7,8 مليار يورو، والمجر على 504 ملايين يورو، والبرتغال على 5,9 مليار يورو، ورومانيا على 4,1 مليار يورو، وسلوفاكيا على 631 مليون يورو.

يشار إلى أن برنامج "شور" هو آلية لتقديم الدعم المالي إلى الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي بحزمة مالية تصل إلى 100 مليار يورو بهدف دعم تدابير البطالة الجزئية في مواجهة أزمة كورونا.

وحتى الآن، اقترحت المفوضية توفير دعم مالي قدره 90,3 مليار يورو لـ 18 من الدول الأعضاء.