المفوضية الأوروبية تتعاقد على 300 مليون جرعة لقاح كورونا من "فايزر"

قالت المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء، إنها أبرمت صفقة مع شركة "فايزر" الدوائية الأمريكية و"بايونتك" الألمانية، لتوريد ما يصل إلى 300 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا (كوفيد-19)، الذي جرى تطويره.

وأوضحت المفوضية أنه بموجب الصفقة سيمكن لدول الاتحاد الأوروبي الـ27، شراء 200 مليون جرعة، وسيكون لديها خيار شراء 100 مليون جرعة أخرى، بحسب ما نقلته مجلة "بوليتيكو" الأمريكية.

وأشارت إلى أن المملكة المتحدة - التي غادرت الاتحاد الأوروبي في يناير الماضي - تفاوضت على صفقة خاصة بها لتوريد 40 مليون جرعة تكفي 20 مليون شخص، حيث يلزم الحصول على جرعتين من اللقاح.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب إعلان شركة "فايزر"، أول أمس الاثنين، أن لقاحها التجريبي أظهر فعالية بنسبة تزيد عن 90%، ما يجعلها أول الشركات الدوائية التي تعلن بيانات مؤقتة ناجحة من تجربة سريرية واسعة النطاق للقاح مضاد لفيروس كورونا.