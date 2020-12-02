النقل الجماعي يطلق مبادرة لتخفيف طاقة الركاب بالسيارات لمنع كورونا

أعلنت شركات النقل الجماعي العاملة بالقاهرة الكبرى الالتزام التام بكل الإجراءات الاحترازية، وإجراءات مكافحة كورونا، لمحاولة التصدي لعدوى كورونا المنتشرة بسبب الموجة الثانية من الفيروس.

وقال سيد الإنجليزي رئيس مجلس إدارة إحدى شركات النقل الجماعي العاملة تحت مظلة هيئة النقل العام بمحافظة القاهرة، إنه يتم مراقبة التشغيل على مدار الساعة والتنسيق مع شرطة النقل ومع محافظة القاهرة ومع كل الجهات لتوقيع الغرمات والعقوبات على من يمتنع عن ارتداء الكمامة بداخل وسائل النقل، ويتم بشكل يومي تعقيم السيارات باستخدام أعلى تقنية للتعقيم وذلك لضمان سلامة الراكب وتقيدم أعلى خدمة لركاب النقل الجماعي بالقاهرة الكبرى.

وشدد الإنجليزي على ضرورة التكاتف من أجل العبور من الأزمة الحالية والتي تشهد انتقال سريع لفيروس كورنا.

وأكد أن النقل الجماعي تدرس مشروع لتخفيف طاقة الركاب بالسيارات لضمان التباعد وتقليل الكثافة لمنع انتشار فيروس كورونا بين الركاب. وكان الإنجليزي أعلن عن مبادرة أخرى خلال الأيام الماضية لنقل ركاب المطرية مجانا من منطقة المطرية وحتى مسترد في إطار المسؤولية الاجتماعية وتقديم يد العون للراكب المصري.