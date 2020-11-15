معيط: وزارة النقل تنفذ مشروعات ضخمة تحتاج لمشاركة القطاع الخاص

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن افتتاح الدورة التدريبية لنظم تنفيذ مشروعات النقل تمت بالمشاركة مع القطاع الخاص، حيث تتعلق هذه الدورة بتعليم زملائنا في الوزرات المختلفة كيفية تنفيذ مشروعات بمشاركة القطاع الخاص، وذلك خلال لقاء مع كاميرا قناة "Extra news".

وأضاف "مُعيط"، أن هناك مشاريع ضخمة بوزارة النقل متمثلة في مشروعات موانئ جافة وموانئ بحرية، فضلًا عن مشاريع في "المونوريل" وأيضًا في السكك الحديدية والأنفاق والطرق والكباري، كل ذلك يحتاج إلى تمويل، "محتاجين القطاع الخاص يبقى معانا".

وتابع: "نريد من القطاع الخاص يبقى بجانبنا من خلال الشراكة ما بين القطاع الخاص والقطاع العام، ووحدة الشراكة بوزارة المالية منظمة أول دورة تدريبية اليوم للزملاء بوزارة النقل وهيئتها لكي تعمل مشروع ناجح بالشراكة مع القطاع الخاص".

وأكد عاطر حنورة، رئيس المركزية للشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، أن الهدف من الدورة التدريبية اليوم أننا نصل لفهم حقيقى وعلمى لنظم مشاركة مع القطاع الخاص، وطرق هيكلة المشروعات النظام التشريعي والبيئة التشريعية التي تحكم نظام المشاركة مع القطاع الخاص.