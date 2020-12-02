موعد مباراة فرينكفاروزي ضد برشلونة في دوري أبطال أوروبا

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة مواجهة نادي فرينكفاروزي ضد برشلونة، التي تجمعهما مساء اليوم الأربعاء 2 ديسمبر الحالي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة فرينكفاروزي ضد برشلونة

وتنطلق مباراة فرينكفاروزي ضد برشلونة على ملعب "جروباما أرينا" معقل الفريق الأندلسي، في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات، والتاسعة مساءً بتوقيت تونس، والثامنة مساءً بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة فرينكفاروزي ضد برشلونة

ويمكن مشاهدة مباراة فرينكفاروزي ضد برشلونة فور انطلاقها، عبر قناة "beIN Sports HD 3"، ويتولى التعليق عليها خليل البلوشي.

ومن المقرر أن يقود تحكيم المباراة الحكم البيلا روسي أليكسي كولباكوف، ويعاونه ديمتري زهوك، وأليه ماسليانكا، وفيكتور شيموسيك حكمًا رابعًا، وفيتالي ميشكوف حكمًا للـVAR.

ترتيب الفريق في جدول المجموعات

ويحتل فريق برشلونة صدارة المجموعة السابعة برصيد 12 نقطة، يأتي بعده يوفنتوس في المرتبة الثانية برصيد 9 نقاط، وبعده دينامو كييف برصيد نقطة وحيدة، ويتذيل فرينكفاروزي جدول ترتيب المجموعة بنفس الرصيد من النقاط.

وفي المجموعتين الخامسة والسابعة، حسم أمر التأهل فيهما منذ الجولة الماضية، لكن مباريات الليلة ستحدد متصدر المجموعتين، ففي المجموعة الخامسة حُسم التأهل بنجاح لصالح إشبيلية الإسباني وتشيلسي الإنجليزي، منذ الجولة الرابعة، لكنهما يتنافسان على صدارة المجموعة، حيث يتواجه الفريقان في العاشرة مساء، على ملعب رامون سانشيز بيزخوان، معقل الفريق الأندلسي، بينما يلعب كراسنودار الروسي مع رين الفرنسي، في الثامنة إلا خمس دقائق مساء، في مباراة يطمح من خلالها الفريقين لتحقيق الفوز، من أجل الاقتراب من خطف بطاقة يوروباليج.

أما المجموعة السابعة، فتأهل فريق برشلونة الإسباني ويوفنتوس الإيطالي إلى ثمن النهائي، وسيضمن البارسا الصدارة حال فوزه على فرينكفاروزي المجري في المباراة التي تقام في العاشرة مساءً، إلى جانب عدم انتصار السيدة العجوز على دينامو كييف، في المواجهة التي ستقام في التوقيت ذاته.