موعد مباراة برشلونة ودينامو كييف والقنوات الناقلة في دوري أبطال أوروبا

ينتظر عشاق الدائرة المستديرة مباراة قوية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري المجموعات بدوري الأبطال، حيث يستضيف فريق برشلونة الإسباني، نظيره دينامو كييف الأوكراني، وذلك على ملعب كامب نو.

وتستعرض "الوطن" في السطور التالية، ضمن خدماتها التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة، موعد مباراة برشلونة ودينامو كييف، والقنوات الناقلة للمباراة.

موعد مباراة برشلونة ودينامو كييف

تنطلق صفارة الحكم معلنة بدء اللقاء بين فريقي برشلونة ودينامو كييف، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة الكبرى، وفي تمام الساعة الحادية عشرة بتوقيت أم القرى في المملكة العربية السعودية، وفي تمام الساعة الثانية عشرة بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة برشبونة ضد دينامو كييف

تذاع المباراة بشكل حصري على قناة بي إن سبورتس beIN SPORTS HD 1، ويعلق على المباراة، المعلق الرياضي حفيظ دراجي.

ترتيب الفريقين في المجموعة الثالثة من دوري الأبطال

ويحتل البارسا "برشلونة" صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط، بعد أن استطاع الفوز على فريق فيرنيكفاروسي بنتيجة 5 مقابل هدف واحد، كما استطاع أن يقتنص هدفين في شباك البيانكونيري، مقابل لا شيء.

ويحتل فريق دينامو كييف الأوكراني، المركز الثالث في ترتيب المجموعة بنقطة واحدة، حصل عليها نتيجة التعادل مع فريق فيرينكفاروسي المجري.

المباراة كانت مهددة بالتأجيل

وكانت المباراة مهددة بالتأجيل، بعد أن أشارت بعض التقارير العالمية إلى أنّ فريق دينامو كييف اتجه إلى إسبانيا بقائمة تضم 19 لاعبا فقط، بعد إعلان إصابة 9 من لاعبيه بفيروس كورونا المستجد، ووفقًا لبروتوكول الاتحاد الأوروبي، يتم تأجيل المباراة إلى وقت لاحق، حال كان عدد الفريق يقل عن 13 لاعبا، وبعد إجراء المسحة لفريق دينامو كييف، أثبتت الفحوصات سلبية إصابة اللاعبين بالفيروس، ما تقرر عقد المباراة في موعدها الأصلي.