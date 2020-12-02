محافظ الجيزة يكرم الطلاب المبتكرين طريقة الوقاية من السرطان

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على أهمية رعاية النابغين والموهوبين الذين يقدمون أفكار واختراعات علمية يمكن أن تنقل الوطن إلى المقدمة فى مختلف المجالات مؤكداً على ضرورة التواصل مع مراكز بحوث الجامعات والهيئات والأكاديميات العلمية لتبنى الموهوبين وتشجيعهم ورعاية مشروعات اختراعاتهم ودراسة امكانية تمويل هذه المشروعات وتطبيقها على أرض الواقع.

جاء ذلك خلال حفل تكريم عدد من الطلاب المخترعين والمتفوقين علميا ممن حصدا المركز الاول على مستوى المحافظة فى البحث العلمى فى مسابقة ( الابداع طموح ) وهى المسابقة التى نظمتها مديرية التربية والتعليم بالجيزة وهم الطلاب مينا ثروت لطفى وحبيبة خالد البدرى التابعين لمدرسة أمبابة الثانوية الرسمية بادارة شمال الجيزة التعليمية حيث ابتكر الطالبان طريقة فعالة للوقاية من مرض السرطان وعلاجة بسهولة بعد سلسله من الابحاث والدراسات التى قامو بها.

وسلَم محافظ الجيزة الطلبة المكرمين شهادات تقدير ودراجات هوائية حديثة فى اطار حرص الدولة على نشر ثقافة استخدام الدرجات الهوائية.

كما هنأهم المحافظ بهذا التفوق والنبوغ معرباً عن استعداده لتقديم الدعم لأبناء المحافظة النابغين والمتفوقين علميا فى شتى المجالات ومساعدتهم فى النهوض بمستواهم لرفع اسم مصر فى كافة المحافل العالمية وذلك فى إطار اهتمام الدولة بالبحث العلمى والابتكارات لتحقيق التنمية المنشودة على أرض مصر.

لافتا ان محافظة الجيزة تحرص دائما على تكريم طلابها المتفوقين ليكون حافز لهم على الاستمرار فى الابداع والتفوق مؤكدا انه سيتم التنسيق مع المراكز العلمية والبحثية لتقديم الدعم اللازم للطلاب المبتكرين والموهوبين.

حضر احتفالية التكريم الاستاذة هند عبد الحليم نائب المحافظ لشئون خدمة المجتمع واللواء علاء بدران السكرتير العام للمحافظة وأولياء أمور الطلاب المبتكرين .