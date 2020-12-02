عاجل.. الصحة تكشف الموعد المتوقع للحقن الأول بلقاح كورونا في العالم

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنّ أول حقن بلقاح "موديرنا" لفيروس كورونا في العالم، قد يبدأ في 21 ديسمبر الحالي.

وعرضت وزيرة الصحة والسكان، خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء المنعقد حاليا، تطور موقف تصنيع اللقاح الخاص بفيروس كورونا عالميا.

وقالت الوزيرة، إنّه في 30 نوفمبر 2020، أعلنت شركة Moderna أنّها تقدمت بطلب لإدارة الغذاء والدواء (FDA) للحصول على ترخيص الاستخدام الطارئ، بعد أقل من عام من بدء أول تجربة سريرية للقاح فيروس كورونا.

وتابعت: "يعتبر هذا هو الطلب الثاني لإدارة الغذاء والدواء، بعد أسبوعين فقط من طلب شركتي Pfizer وBioNTech"، موضحة أنّه حال حصول شركة Moderna على الإذن، يمكن أن تبدأ الحقن الأول للقاح في 21 ديسمبر 2020".