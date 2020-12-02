صور.. محافظ الوادي الجديد ورئيس قصور الثقافة يفتتحان ملتقى أهل مصر

افتتح اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، والدكتور أحمد عواض، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، فعاليات الملتقى الثقافي السادس لشباب أهل مصر، الذي تنظمه الهيئة بمحافظة الوادي الجديد بقصر ثقافة الخارجة، ضمن مشروع "أهل مصر" في الفترة من 29 نوفمبر حتى 4 ديسمبر 2020.

بدأت فعاليات الافتتاح باستقبال الضيوف بالأغنيات التراثية لفرقة الوادي الجديد للفنون الشعبية، ثم بدأت الفعاليات بتفقد معرض نتاج ملتقيات شباب أهل مصر التي نفذتها الهيئة بمختلف المحافظات الحدودية، تضمن المعرض منتجات فن الريبوسه، المشغولات الجلدية، مشغولات النسيج المستحدث، الحفر على الصدف، فن الأركت، إضافة إلى معرض للخزف والفخار من منتجات الوادي الجديد.

وأكد الزملوط، أنّ الدولة تولي اهتماما كبير للمحافظات الحدودية، ثم قدم الشكر للدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة والدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة، كما قدم الشكر لكل القائمين على تنفيذ مثل هذه الملتقيات، وعلى اختيارهم لمحافظة الوادي الجديد، مؤكدا سعادته بتلك الملتقيات التي تساهم في تمكين الشباب اقتصاديا وتساعدهم في فتح مشروعاتهم الصغيرة وتسويقها.

ورحب عواض في كلمته بالحضور، وأكد المتابعة الدائمة من الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، لمشروع أهل مصر الذي يتم تنفيذه مع مختلف الفئات الشباب، الأطفال، المرأة بهدف تعليم الشباب وتمكنيهم للحفاظ على الحرف التراثية وإحيائها ومنعها من الاندثار، إضافة إلى البرامج التوعوية التي تقدم للشباب خلال الملتقيات، مؤكدا سعي الهيئة الدائم إلى تطوير برامجها من خلال الاستبيانات يوما بعد يوما بهدف الوصول إلى مختلف الفئات والمراحل والأماكن وتحقيق العدالة الثقافية.

شهدت فعاليات اليوم الأول عددا من الورش الفنية، ففي ورشة فن الأركت شرح سعيد محمد مدرب الورشة أهم الخامات والأدوات المستخدمة منها نوع الخشب المستخدم "الأبلكاش"، منشار الأركت، الصنفرة، إضافة إلى أنواع الدهانات المختلفة، كما تم عرض نماذج تم إعدادها للتوضيح، ثم تدرب الشباب على استخدام منشار الأركت من خلال عمل أشكال بسيطة كالخطوط المستقيمة، المنحنيات، وفي ورشة الديكوباج.

وقدّمت المهندسة نسرين مجدي، تعريفا لفن الديكوباج وشرح الأدوات المستخدمة منها القطع الخشبية من نوع "MDF"، فرش الألوان المتنوعة، مادة الجيسو، الألوان الأكريليك، الأستنسل، مناديل النابكن، المعجون والورنيش، كما تم البدء في تأسيس سطح بعض القطع ثم دهانها بمادة الجيسو ثم انتقاء الألوان وفقا لميول الشباب تمهيدا لتشكيلها، وفي ورشة النسيج المستحدث عقدت المدربة سماح رمضان جلسة تعريفية للمتدربين عرفت فيها الخامات والأدوات منها قماش الإيتامين، شرائط الساتان، ابرة الكروشيه، ثم البدء في طباعة بعض الرسومات على قماش الإيتامين تمهيدا للرسم عليها بشرائط الساتان، وفي ورشة المشغولات الجلدية قامت المهندسة ناهد أمين بتعريف الأدوات والخامات الجلدية وعرض نماذج لها مع عرض نماذج للتشكيلات والتقنيات المتنوعة والمختلفة للجلد باستخدام السنابك والخيوط.

وتعرّف الشباب في ورشة الطرق على النحاس والحفر على الصدف مع المدرب جلال عبدالخالق على خامة النحاس الأحمر، ثم طريقة نقل الرسم عليه لتنفيذ الرسم الغائر، وعلى خامة الصدف وإمكانيتها وطريقة نقل الرسم عليه باستخدام أقلام الرابيدو، أما في ورشة الأشغال الفنية مع الدكتورة علياء الجريدي تدرب الشباب على التصميم باستخدام الخامات المختلفة وكيفية تحويل الخامات البسيطة لمنتج فني يمكن استخدامه في الديكور، إذ تهدف الورشة لزيادة الحس الفني وتوسيع المدارك الفنية لدى الشباب واكتشف المهارات المختلفة، من خلال الدمج بين فن الطابعة، فن الخيامية، المشغولات الفنية، وفي ورشة الدراما المسرحية هدف المخرج شاذلي فرح إلى تعليم الشباب الدراما وأنواعها والتمرين على الخيال والتخيل والارتجال وقراءة النص المسرحي.

واستكملت فعاليات الورش الحرفية والفنية في الفترة المسائية التي تقام على مدار أيام الملتقى، بينها ورشة المشغولات الجلدية مع المهندسة ناهد أمين، ورشة الطرق على النحاس مع جلال عبدالخالق.

وجاءت فعاليات الافتتاح، بحضور حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، محمد يسري هاشم رئيس جامعة هليوبوليس، حلمي أبو العيش رئيس مجلس أمناء جامعة هليوبوليس، رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، ورئيس إقليم وسط الصعيد الثقافي، مدير عام الشباب والعمال، مدير فرع ثقافة الوادي ولفيف من القيادات الثقافية والتنفيذية.