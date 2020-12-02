وفاة عاملين وإصابة 6 في حادث دهس على حاجز بيت لحم الشمالي

توفي عاملان في الثلاثينات من عمرهما، وأصيب ستة آخرون، جراء دهسهم من قبل حافلة كانت تقل عمالًا على الحاجز العسكري "300" على المدخل الشمالي لمدينة بيت لحم، وفقًا لما ذكرته وكالة "معا" الفلسطينية.

وقالت مصادر محلية إن حالات الوفات تعود للشابين، جعفر عمر عبيات (30 عاماً) من بيت لحم، وزياد أبو فريحة عبيات (29 عاماً)، حيث توفي الأخير متأثرًا بجروحه في أحد المستشفيات الإسرائيلية التي كان يتلقى العلاج فيها.

وأعلنت شرطة الاحتلال الاسرائيلي وفاة العاملين وإصابة 6 عمال بجروح بين خفيفة ومتوسطة، ونقلهم الى مستشفى هداسا عين كارم وشعاري تصيدق بالقدس بعد تعرضهم للدهس على مدخل بيت لحم الشمالي "حاجز 300".

وقالت شرطة الاحتلال الاسرائيلي في بيان لها، إنها تحقق في الحادثة لمعرفة اسبابها، فيما أشار شهود عيان لوكالة "معا" الفلسطينية، إن سيارات الإسعاف نقلت عددا من المصابين للمستشفيات الإسرائيلية.

وأضاف الشهود،"أن حافلة نقل الركاب وأثناء خروج العمال من حاجز 300 اكملت سيرها ما أدى إلى إصابة عدد من العمال"

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