اقتصاد أردوغان يواصل الانهيار: تراجع الصادرات وانهيار الليرة

أعلنت وزارة التجارة التركية، تراجع صادراتها خلال شهر نوفمبر الماضي، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بنسبة 0.95 %، وفقًا لما ذكره موقع "تركيا الآن".

وسجلت الصادرات التركية في نوفمبر الماضي 16 مليار و88 مليون دولار، في حين زادت الواردات بنسبة 16.07 %، لتسجل 21 مليار و158 مليون دولار، وفقًا لـ"KRT" التركية.

وقالت وزارة التجارة التركية، في بيان رسمي، اليوم، إن ميزان التجارة الخارجية سجل عجزًا قدره 5.07 مليار دولار في نوفمبر الماضي.

وارتفع سعر صرف اليورو أمام الليرة التركية، صباح اليوم، ليسجل 9.40، بينما سجل الذهب ارتفاعًا جديدًا بعد استقرار أسعار المعدن النفيس خلال الأيام الماضية، وسجل اليوم سعر 454.76 ليرة تركية.