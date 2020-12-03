 4 خطوات للتقديم على طلب معاش استثنائي.. اعرفهم

أكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، على إمكانية منح معاش استثنائى للعاملين السابقين بالحكومة وشركات القطاع العام والمستحقين عنهم الذين لم يسبق حصولهم علي أي معاش لأي سبب.

يجوز تحسين معاشات العاملين السابقين استثنائياً لمواجهة الظروف الصحية والاجتماعية

وأضافت القومية للتأمينات على موقعها الرسمى، أنه يجوز تحسين معاشات العاملين السابقين استثنائياً لمواجهة الظروف الصحية والاجتماعية، كما تقرر معاش استثنائي لمن أدوا خدمة جليلة للدولة، ومنح وتحسين المعاشات الاستثنائية لضحايا الكوارث العامة.

خطوات طلب معاش استثنائى

حدد الهيئة 5 خطوات لصرف المعاش الاستثنائى جاءت كالتالى:

- إذا كنت من العاملين السابقين بالجهاز الإداري للدولة أو القطاع العام، استوفي نموذج المعاش الاستثنائي من جهة عملك السابقة أو مكتب التأمينات المختص، وقدمه بعد اعتماده وختمه إلى إدارة المعاشات الاستثنائية في حالة منح المعاش أو تحسينه .

- سيتم تحويلك للهيئة العامة للتأمين الصحي "اللجنة الطبية" لتقرير نوع المرض ومدى حاجته إلى علاج طويل، وذلك في حالة طلب تحسين المعاش لحالة مرضية.

- سيتم إجراء بحث اجتماعي يحدد مصادر الدخل في حالة طلب المعاش الاستثنائي للظروف الاجتماعية.

- يتم عرض طلب صرف المعاش الاستثنائي مرفقاً به "التقرير الطبي، البحث الاجتماعي" على اللجنة التحضيرية لتقرير مدى حقك في المعاش الاستثنائي "منح أو تحسين"، ثم يعرض على اللجنة العليا للنظر في الطلب.

من جانبه أكد اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أنه سيتم الصرف للشريحة الثانية، وعددها نحو 2.4 مليون قائم بالصرف، بدءا من اليوم الخميس الموافق 3 ديسمبر لمن يتقاضون أقل من 2000 جنيه، وحتى الأحد الموافق 6 ديسمبر.

ولفت رئيس الهيئة إلى أنّه مع بدايات الموجة الثانية لجائحة فيروس كورونا، واستمرارا لتنفيذ خطة الدولة للتيسير على أصحاب المعاشات، وضمان سلامتهم ومواجهة تحدي فيروس كورونا، جرى تقسيم صرف المعاشات للقائمين بالصرف من خلال منافذ الهيئة والبريد، وعددهم 6.5 مليون مواطن إلى 3 شرائح، أسوة بما تم في الأشهر السابقة، لافتا إلى أنه يتم صرف المعاشات لنحو 10.5 مليون مواطن صاحب معاش، بتكلفة إجمالية تُقدر بـ18 مليار جنيه.