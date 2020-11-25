بواقع معاش 3 أشهر.. شروط وإجراءات الحصول على مصاريف الجنازة للأرامل

أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أنه عند وفاة صاحب المعاش المؤمن عليه، تلتزم الجهة التي كانت تصرف المعاش بأداء نفقات جنازة بواقع معاش ثلاثة أشهر تصرف بالترتيب الآتي:

- ‌الأرمل أو الأرملة وفي حالة وجود أكثر من أرملة توزع بينهن بالتساوي فإذا لم يوجد صرفت لأرشد الأولاد.

- إذا لم يوجد صرفت إلى أي شخص يثبت قيامه بصرف نفقات الجنازة.

- يجب أن يتم صرف هذه النفقات خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب.

وأكدت الهيئة ضرورة توجه المستفيد للمنطقة المتواجد بها ملف المعاش وتقديم طلب لصرف مصاريف الجنازة مرفقًا به.

المستندات اللازمة لأداء الخدمة

- صورة طبق الأصل من شهادة وفاة صاحب المعاش.

- النموذج المحدد أو طلب صرف مصاريف الجنازة​.

عند وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش تستحق منحة عن شهر الوفاة

وأكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أنه عند وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش تستحق منحة عن شهر الوفاة والشهرين التاليين، وذلك بالإضافة إلى الأجر المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة.

وتقدر المنحة بالأجر أو المعاش المستحق عن شهر الوفاة، وتلتزم بها الجهة التي كانت تصرف الأجر أو التي تلتزم بصرف المعاش بحسب الأحوال، وتستحق المبالغ المنصوص عليها في هذه المادة لمستحقي المعاش فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد أديت إليه بالكامل.

من جانبه قال اللواء جمال عوض رئيس هيئة التأمين الاجتماعي، إنّ هناك توجيهات مباشرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، برفع المعاناة عن المواطنين فيما يتعلق بمنظومة التأمينات الاجتماعية، لافتا إلى أنّه سيكون هناك فصل تام بين مكاتب أداء الخدمة والقائم بتشغيل الخدمة.

وأضاف أنه سيتم إنشاء مكاتب أمامية تقدم خدمات فقط، ولا علاقة لها بتشغيل الخدمة مثل كبرى الشركات، كما سيكون هناك منصة إلكترونية لتقديم الخدمات.