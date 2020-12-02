مليار و43 مليون جنيه متحصلات التصالح على مخالفات البناء بالدقهلية

أعلن الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، عن مد فترة التصالح على مخالفات البناء بنطاق المحافظة حتي نهاية ديسمبر الجاري، استجابة لمطالب المواطنين، وتنفيذا لقرار مجلس الوزراء الصادر برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، القاضي بمد فترة التقدم للتصالح على مخالفات البناء، حتى نهاية العام.

وقال محافظ الدقهلية، في بيان له، اليوم، إنه جرى مد فترة التصالح على مخالفات البناء للمواطنين بنطاق المحافظة حتي نهاية ديسمبر الجاري 2020 تحقيقا لمطالب المواطنين، وناشدهم الاستفادة من الفترة الممنوحة للتقدم بطلبات التصالح الي المراكز التكنولوجية بنطاق المحافظة، موجها رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالعمل الجاد لمتابعة العمل بالمراكز التكنولوجية.

وكشف المحافظ عن حجم طلبات التصالح، مؤكدا ان إجمالي عدد الطلبات بلغ 145726 بنسبة 99.5% من المخالفين، وأن إجمالي المتحصلات مليار و 43 مليون و 327 ألف جنيه.

وأكد حرص الدولة على تقنين الأوضاع بما يسهم فى تحقيق فوائد مباشرة للمواطنين بنطاق المحافظة، مشيرا إلى أن هناك تكليفات لرؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء للتيسير علي المواطنين بشأن إجراءات قبول الأوراق حتى يتحقق الهدف النهائي من قانون التصالح، وهو تقنين الأوضاع للمباني المخالفة.

يُذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر القرار رقم 516 لسنة 2020 بتخفيض سعر متر التصالح في المدن بنسبة تصل إلي 45% من الأسعار المحددة.