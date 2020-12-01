محافظ بني سويف: انتهاء مدة تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء

أعلن الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، انتهاء المدة المقررة لتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء أمس الإثنين، وفقا لقرار رئاسة مجلس الوزراء.

وأضاف غنيم، أنه من المقرر خلال الفترة المقبلة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتنفيذ القانون، حرصا على حق الدولة، ودخول جميع المخالفات التي لم يتم تقديم طلبات تصالح بشأنها في موجات الإزالات القادمة.

وأشار المحافظ إلى عدم تلقي المحافظة أية قرارات أو توجيهات وزارية بالتمديد لفترة إضافية جديدة، لافتا إلى أن إجمالي عدد طلبات التصالح المقدمة بلغ 119 ألفا و488 طلبا على مستوى مراكز ومدن المحافظة السبع.

وأضاف أن مركز الواسطى كان الأعلى من حيث عدد الطلبات المقدمة، التي بلغت 25 ألفا و805 طلبا، يليه مركز بني سويف بإجمالي 25 ألفا و296 طلبا، ثم مركز ناصر بـ20 ألفا و954 طلبا، فمركز الفشن بإجمالي 17 ألفا و990 طلبا، ثم مركز ببا بإجمالي 13 ألفا و724 طلبا، ومركز سمسطا بعدد 8 آلاف و283 طلبا، فيما كان مركز إهناسيا الأقل بين المراكز في عدد الطلبات المقدمة التي بلغت 7 آلاف و436 طلبا.

وأشار المحافظ إلى أن مجلس الوزراء وافق في وقت سابق على تفعيل أحكام القانون 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، بما يدعم استعادة حقوق الدولة، من خلال عدة ضوابط تشمل قيام الراغب في التصالح، خلال الأجل المحدد بالقانون، بتقديم طلب التصالح مرفقا به كافة الأوراق والمستندات والرسوم المطلوبة، ومبلغ جدية تصالح يتم سداده.

كما نوه المحافظ إلى أنه تم عقد العديد من الاجتماعات واللقاءات مع رؤساء الوحدات المحلية على مدار الفترة الماضية للتأكيد على العمل بكل جدية والتزام وبتعاون وتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية في ملف التصالح على مخالفات البناء للمواطنين الراغبين، مشيرا إلى أنه منح تيسيرات للمواطنين في المحافظة بتخفيض غرامة التصالح تشجيعًا للمواطنين على التقدم بالطلبات.