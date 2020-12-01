نقابة المهندسين: نسبة الإقبال على طلبات التصالح كبيرة للغاية

قال الدكتور معتز طلبة، رئيس شعبة العمارة بنقابة المهندسين، إن عدد طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء التي وصلت لـ 2 مليون و400 ألف طلب من إجمالي 3 ملايين 160 ألف مخالفة، رقم مبشر بالخير وكبيرة للغاية لجدية الدولة والتزام المواطنين تجاه هذا الموضوع، حيث وصلت النسبة لـ75%.

وأضاف الدكتور معتز طلبة، خلال لقاء ببرنامج "من مصر"، المذاع على شاشة قناة "cbc"، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أنه سيتم دراسة الأسباب التي منعت النسبة الباقية للتقدم للتصالح، البالغ عددهم 700 ألف مخالفة، وتسهيل وصولهم للتقديم، لافتا إلى تعديلات قانون التصالح التي حدثت في 1 يناير 2020 فتحت الباب أمام كل مخالفات البناء.

وأشار رئيس شعبة العمارة بنقابة المهندسين إلى أن هناك بعضا من هذه الأملاك وجد مالكيها بعدم جدوى التقدم بالتصالح لأنها أقامت مباني على أرض زراعية أو أملاك الدولة أو الـ8 بنود التي حددها القانون في عدم التصالح عليهم.

وأكد الدكتور معتز طلبة أن نقابة المهندسين قدمت مقترحا لرئاسة الوزراء والهيئة الهندسية بوجهة نظرها في قانون اشتراطات البناء الجديدة، وبصفتها الذراع الاستشارية للدولة تؤيد كل الإجراءات التي تقوم بها في هذا الصدد، لافتا إلى أن مجلس الوزراء درس إمكانية بوضع الجامعات هذه الاشتراطات، لذلك كلفت كل جامعة إقليمية دراسة القواعد ووضع اشتراطات العمران في كل محافظة.

وأوضح رئيس شعبة العمارة بنقابة المهندسين أن الجامعات عليها مجهود كبير لوضع قواعد واشتراطات العمران ودراستها في كل منطقة في خلال شهر وهي فترة زمنية وجيزة، وعقدت اجتماعات على مستوى عالٍ من الدولة أسبوعيا لإقرار الحالة العمرانية لتصحيح الخطأ الموجود، والدولة تحتاج لتطبيق الأكواد الموجودة بفاعلية والحفاظ على جودة العقار.