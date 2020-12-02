لجنة إدارة الزمالك تطمئن الجماهير: "ماتخافوش على فريق الكرة"

طمأن المستشار هشام إبراهيم، نائب رئيس اللجنة المعنية بإدارة نادي الزمالك، جماهير الزمالك على أوضاع النادي، مشددا على أن نادي الزمالك نادٍ كبير وعريق وسيظل كذلك، وأن الفريق الأول لكرة القدم الذي يشغل بال مشجعي النادي بعيد بشكل تام عن أي موضوعات خاصة بالنادي، ولابد من الحفاظ عليه من حيث الأمور المالية والتعاقدات والتجديدات وهو شغل اللجنة الشاغل بالنسبة للفريق الأول.

وأضاف "إبراهيم"، خلال حديثه مع محمد عصام مراسل قناة "mbc مصر"، أنه تم تعيين لجنة فنية تتواصل مع المدير الفني وتلبي طلباته، مشددا على أن نادي الزمالك كيان كبير وبه إنجازات واللجنة المشكلة ستستكمل المسيرة، متابعا: "ماتخافوش على نادي الزمالك، وفريق الكرة منعزل تمامًا عن الأمور التي تدور حاليًا بالنادي".

وتابع "إبراهيم": "حريصون على عزل الفرقة عن الأمور التي يمر بها النادي، بالإضافة لتلبية طلبات اللاعبين والجهاز الفني من متأخرات وتجديدات والتعاقدات حسب وجهة نظر الجهاز الفني مع اللجنة الفنية بما يفيد نادي الزمالك والفريق"، مضيفًا: "شغلنا الشاغل طمأنة اللاعبين والجهاز الفني بأن طلباتهم ستكون مجابة".

وأصدرت وزارة الشباب والرياضة، قرارا برقم 520 لسنة 2020 بتاريخ 29 نوفمبر 2020، ينص على عدة قرارات خاصة بإدارة شئون نادى الزمالك، ونصّ على وقف واستبعاد مجلس إدارة نادى الزمالك والمدير التنفيذي والمدير المالي من إدارة شئون النادى بصفة مؤقتة، لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة، كما شمل القرار تكليف المستشار أحمد البكري، الرئيس بمحكمة الاستئناف برئاسة نادي الزمالك، عقب إيقاف رئيس الزمالك المعزول بسبب مخالفات مالية، وجاء تشكيل مجلس إدارة الزمالك المؤقت كالتالي:

المستشار أحمد بكري محمد حميدة رئيسًا للنادي، وعضوية المستشارين محمد حميدة وهشام إبراهيم، الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، ومحمد سيد عطية المحامي العام الأول، وأشرف قاسم مشرفا على الكرة، وعبدالحليم على مديرا للكرة، كما شمل القرار، تكليف مديرية الشباب والرياضة بالجيزة باعتبارها الجهة المختصة بالإشراف على نادى الزمالك، وتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شئون النادى واختيار من يقوم بعمل المدير التنفيذي وضمه لعضوية اللجنة.

وتحقق نيابة الأموال العامة فيما ورد بالتقرير النهائي الصادر عن لجنة الفحص والتفتيش المشكلة بقرار وزير الشباب والرياضة، رقم 434 لسنة 2020، والتى تضم المختصين من وزارة الشباب والرياضة والجهاز المركزي للمحاسبات، بغرض مباشرة أعمالها للتفتيش المالي والإداري على نادي الزمالك، وعدد من المنشآت الرياضية الأخرى، التي أكدت وجود مخالفات مالية في نادي الزمالك، وتجري التحقيقات على قدم وساق في المخالفات المالية الواردة بالتقرير المُعد حول ممارسات مجلس إدارة الزمالك، وصولا لتحديد المسؤولية الجنائية ومرتكبي هذه المخالفات، تمهيدا لتقديمهم للمحاكمة الجنائية، أمام المحكمة المختصة.