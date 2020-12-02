الصور الأولى لعربات موكب المومياوات الملكية

على موسيقى فرعونية يتحرك موكب المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى متحف الحضارة، 22 سيارة بطراز مصري قديم، تتقدمها الخيول والعجلات الحربية التي صنعت على نفس الطراز الفرعوني لعربات الملك توت عنخ آمون.

وحصلت "الوطن" على صور عربات الموكب بعد الانتهاء من تصنيعها، حيث صممت عربات ذات تكنولوجيا حديثة تمتص الذبذبات حتى لا تسبب أي ضرر لأعظم ملوك الفراعنة.

وتم تصميمها على الطراز الفرعوني المذهب يتوسطها الجعران خبري وهو يشرق نحو النهار وعلى كل عربة كتب اسم الملك الذي تم نقلة باللغات العربية والإنجليزية والهيروغليفية ويعلوا السيارة تابوت مذهب مزين بنقوش زهور اللوتس، وسيتم أضاءة الطريق بالليزر بعلامات فرعونية.

وتجري حاليا البروفات النهائية للوقوف على الاستعدادات والتجهيزات للموكب المقرر تحديد موعده خلال أيام ورصد الثغرات والأخطاء لتجنبها، ولن يقتصر الحدث على نقل المومياوات فقط، بل سيكون الموكب المنتظر لملوك الفراعنة العظام جزءا من 4 افتتاحات كبرى، تبدأ بافتتاح أعمال تطوير المتحف المصري بالتحرير بعد خروج المومياوات، ثم افتتاح أعمال تطوير ميدان التحرير بالمسلة والكباش الأربع وسور مجرى العيون، بعد تطويره وإزالة التعديات عليه، وأخيرا افتتاح متحف الحضارة بعد وصول المومياوات إليه.

وبدأت حاليا بروفات مكثفة لأوركسترا الاتحاد الفيلهارموني، بقيادة المايسترو نادر عباسي، للحفل الذي سيستقبل المومياوات عند وصولها للمتحف، وتم الانتهاء من عمل أبراج معدنية على طول الطريق ستخصص لوسائل الإعلام لنقل فعاليات الموكب، وإضاءة الموكب بطريقة احتفالية.

يذكر أنه سيتم نقل 22 من المومياوات، بينها 18 لملوك، و4 لملكات، بينها مومياوات الملك رمسيس الثاني، والملك سقنن رع، والملك تحتمس الثالث، والملك سيتي الأول، والملكة حتشبسوت، والملكة ميريت آمون زوجة الملك آمنحتب الأول، والملكة نفرتاري زوجة الملك أحمس.