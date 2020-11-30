وزارة السياحة والآثار: لا صحة لما يتردد حول تحديد موعد موكب نقل المومياوات الملكية

إيماء إلى ما تم تداوله بشأن موعد تنظيم الفعالية الخاصة بعملية نقل المومياوات الملكية في موكب مهيب من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط ، تؤكد وزارة السياحة والآثار أن موعد تنظيم هذه الفعالية ليس يوم الجمعة الموافق 4/12/2020 كما أشيع، وأنه لم يتم بعد تحديد موعد تنظيم هذه الفعالية.

وفور تحديد هذا الموعد سيتم الإعلان عنه بوقت كافي، وذلك في إطار حرص الوزارة على الترويج الجيد لهذه الفعالية الهامة والتغطية الإعلامية الموسعة لها