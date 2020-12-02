حياة كريمة.. تسليم 52 وحدة سكنية للأسر الأولى بالرعاية بأبوتيج

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إن الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تولي اهتماما خاصا بالأسر الأولى بالرعاية، وتوفير الاحتياجات الأساسية للمعيشة، والعمل على رفع المعاناة عن كاهلهم، ليعيشوا حياة كريمة لائقة.

ولفت إلى تقديمه كل سبل الدعم الممكنة، وتذليل العقبات أمام تقديم الخدمات للمواطنين بكل القطاعات الخدمية بمراكز وقرى المحافظة، مشيرا إلى تنفيذ وإجراء قرعة علنية للوحدات السكنية للأسر الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل، بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة لتخصيص هذه الوحدات للمتقدمين، طبقا للشروط والقواعد الموضوعة مسبقا، وبشفافية وحيادية تامة.

وأضاف محافظ أسيوط، أن الجهاز التنفيذي بمركز ومدينة أبوتيج، أجرى قرعة علنية بإحدى قاعات ديوان عام مجلس مركز ومدينة أبوتيج، بحضور مسؤولي مركز أبوتيج، وعدد من المواطنين المتقدمين للقرعة، مع تواجد أمني ووسط إجراءات احترازية ووقائية لفيروس كورونا المستجد "كوفيد ـ 19".

وذلك لتسليم الوحدات السكنية للأسر الأولى بالرعاية، التي يبلغ عددها 52 وحدة سكنية للأسر الأولى بالرعاية، مقسمة إلى 31 وحدة سكنية بقرى أبوخرص والزرابي ودكران و3 وحدات بقريتي دوينة وبنى سميع، و9 وحدات بقرية باقور فضلاً عن عدد 9 وحدات بقرية النخيلة.

وأوضح أنه تم فحص أوراق المتقدمين، للحصول على الوحدات السكنية، واستبعاد غير المستوفين، وإجراء القرعة في هدوء وقبول تام من الجميع، نظرا لشفافية القرعة وعلانيتها لتحديد المستحقين.