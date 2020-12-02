شركة بايونتك: بدء توزيع لقاحنا المشترك مع "فايزر" ببريطانيا خلال يومين

أكدت شركة "بايونتك" المنتجة للقاح كورونا بالتعاون مع شركة "فايزر"، بدء عملية تسليم اللقاح، قائلة "نتوقع بدء توزيع لقاحنا في بريطانيا خلال يومين، وسيتم شحن اللقاحات جوًا وبرًا إلى بريطانيا".

وأوضحت خلال مؤتمر صحفي لشركتي "فايزر" و"بايونتك" حول لقاح كورونا، تنقله قناة "العربية"، إجراء اختبارات حول لقاح كورونا في أفريقيا وآسيا، مؤكدة الحصول على موافقة أوروبية وأمريكية على اللقاح منتصف ديسمبر.

وأكدت الشركة عدم ملاحظة أي مخاطر للقاح المشترك مع "فايزر" خلال التجارب الأخيرة، لافتة إلى أن 2% من الخاضعين لتجارب اللقاح عانوا من صداع خفيف وإعياء.

وتابعت، أن اللقاح يحاكي المعلومات الجينية لفيروس كورونا لتوليد مناعة لدى الجسم، ويعتمد على تكنولوجيا دقيقة وجديدة، ويولد استجابة مناعية قوية ضد الفيروس.

ونوهت الشركة إلى أنها تستهدف إنتاج 1,3 مليار جرعة من اللقاح في 2021، مشيرة إلى إنتاج وتوزيع اللقاح في 120 دولة بسرعة كبيرة.

وأضافت أنها تعمل على إيصال اللقاح إلى 34 محافظة في الصين، فضلًا عن توقيع اتفاقيات مع دول إضافية لإيصال اللقاح لها قائلة، "وقعنا على إنتاج أكثر من نصف مليار جرعة للقاح كورونا".

وأوضحت الشركة أنها تتوقع مزيدًا من الموافقات على لقاحنا المشترك مع فايزر خلال الأسابيع المقبلة، موضحة أنه يمكن حفظ اللقاح لمدة 15 يومًا في درجة حرارة 70 تحت الصفر.