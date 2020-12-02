بعد تقدم بايونتيك وفايزر بطلب اعتماد.. خطوة أخيرة على ظهور لقاح كورونا

يبحث العالم في الوقت الحالي عن لقاح فيروس كورونا، لكنها عملية صنع لقاح صعبة ومعقدة وتستغرق وقتاً طويلاً، وفي السطور التالية نتعرف على المراحل التي تمر بها عملية صنع اللقاحات والوقت الذى يستغرقه تطوير لقاح وكذلك لقاح فيروس الكورونا وفقاً لموقعي مجموعة أكسفورد للقاحات و"إنسايدر".

يترقب العالم الحصول على لقاح لفيروس كورونا، وذلك بعدما أعلنت شركة "بايونتيك" الألمانية وشريكتها "فايزر" الأمريكية تقديم طلب للحصول على ترخيص للقاح "كوفيد-19" في الاتحاد الأوروبي، ما يعطي الأمل بتوفر أولى اللقاحات في ديسمبر.

وقبل عدة أيام صرحت الشركتان أنهما تقدمتا بطلب لهيئة الدواء الأمريكية لاعتماد اللقاح ضد فيروس كورونا، وتأتي هذه الخطوة بعد أن أظهرت اختبارات جرت على نطاق واسع بأن اللقاح فعال بنسبة 95% ضد كوفيد-19 ولم تنجم عنه أعراض جانبية خطيرة.

اعتماد أي دواء جديد لعلاج أي مرض يكون من خلال أكبر هيئتين في العالم للأدوية وهما "fda" إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، و"ema" منظمة الأدوية الأوروبية، وفقا للدكتور محمد عز العرب، المستشار الطبي للمركز المصري للحق في الدواء، واستشاري الباطنة بالمعهد القومي للكبد والأمراض المعدية.

وأوضح "عز العرب"، أن اعتماد الأدوية لعلاج أي مرض يمر بـ3 مراحل للتجربة على الإنسان بعد تجربته على الحيوان، المرحلة الأولى تتم على عدد قليل من الأشخاص لمعرفة الأثار الجانبية عليهم، والمرحلة الثانية يتم التجربة على عدد أكبر لمعرفة الأثار الجانبية وفعالية العقار، أما المرحلة الثالثة تتم عدد أكبر من المرضى وبشكل أوسع في عدة مراكز وقد يشمل عدة دول.

عوامل عديدة تركز عليها المنظمتان قبل اعتماد اللقاح، من بينها التأكد من انهاء التجارب الإكلينكية في الثلاث مراحل، واختبار درجة فاعلية اللقاح التي يجب أن تكون وفق نسبة مرتفعة، بحيث تساهم في نسب شفاء عالية، بحسب حديث "عز العرب" لـ"الوطن"، مشيرا إلى أن درجة أمان اللقاح من العناصر الهامة التي يتم التركيز عليها، فيجب أن تكون نسب الأثار الجانبية بسيطة حتى لا يهدد اللقاح صحة الإنسان.

وتابع "عز العرب"، أن كل ذلك يتم بعد الاطلاع على كل التجارب السريرية التي قامت بها الشركات على المتطوعين والمصابين، بالإضافة لدراسة الأوراق البحثية الخاصة بهذا للقاح، مضيفا أنه يتم إجراء بعض التجارب داخل المنظمتين للتأكد من تلك فعالية وأمان اللقاح، وإذ ثبت ذلك يتم اعتماده والسماح بتداوله كلقاح فعال.