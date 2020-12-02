"الأنباء الفرنسية": تسجيل أكثر من 625 ألف إصابة بكورونا في العالم أمس

أعلنت وكالة الأنباء الفرنسية، أن العالم سجل أمس الثلاثاء أكثر من 625 ألف إصابة بكورونا، وفقًا لما ذكرته قناة "العربية" في نبأ عاجل.

وأظهر إحصاء لوكالة "رويترز" للأنباء، أمس أن أكثر من 62 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و464200 حالة.

وجرى تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين، في ديسمبر 2019 وتتصدرالولايات المتحدة الإصابات عالميا بـ 13 مليونًا و541 ألفًا و221 حالة.