وزير الصناعة البحريني يلتقي نتنياهو وعددا من الوزراء

وصل وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني، زايد الزياني، اليوم، لإسرائيل، مع وفد يضم حوالي 40 رجل أعمال، وسيلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعددًا من الوزراء.

وقال موقع "إسرائيل بالعربية"، إن وزير الخارجية جابي أشكنازي وزير الصناعة والتجارة التقى وزير السياحة البحريني، زايد الزياني، وفقًا لما ذكرته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأوضح أشكنازي، "هذه الزيارة المهمة هي بمثابة تحقيق لما نحن والبحرينيين نريد رؤيته في علاقاتنا – التقدم في تعاوننا. هذا تطبيع حقيقي".