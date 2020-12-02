بوتين: مسألة استخدام لقاحاتنا ضد كورونا في دول معاهدة الأمن قيد البحث

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم، إنّ مسألة تصدير اللقاحات الروسية ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" إلى دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي وإنتاجها في أراضيها مطروحة على الطاولة، وفقا لما ذكرته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأوضح بوتين، في مستهل قمة افتراضية للمنظمة: "العمل جار على المسائل المتعلقة بإمكانية تصدير لقاح سبوتنيك V الروسي، إلى دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي وإمكانية إنتاجه في دولكم بشكل مشترك، ويخص الأمر بلقاحينا الأخيرين أيضا".

وسجلت روسيا حتى الآن لقاحين ضد كورونا المستجد هما "سبوتنيك V" و"إيبيفاك كورونا، ومن المتوقع تسجيل لقاح ثالث قريبا.

ويخضع اللقاحان اللذان تم تسجيلهما رسميا للمرحلة الثالثة والأخيرة من الاختبارات السريرية، ومن المتوقع أن تنطلق حملة واسعة النطاق للتطعيم ضد الفيروس التاجي في روسيا أواخر العام الجاري-أوائل العام المقبل.