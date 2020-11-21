أرمينيا تتسلم عينات من اللقاح الروسي "سبوتنيك" لعلاج كورونا

سلم وزير الصحة الروسية، ميخائيل موراشكو، اليوم السبت، نظيره الأرميني أرسين توروسيان عينات من لقاح "سبوتنيك – V".

ونقل المكتب الصحفي لوزارة الصحة الروسية عن موراشكو قوله: "أحضرنا اليوم عينات من اللقاح الروسي ونود تسليمها إلى وزير الصحة الأرميني"، وفقًا لما نشرته وكالة "سبوتنيك".

في وقت سابق، قال وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، إنه تم تسلم عينة من لقاح فيروس كورونا الروسي إلى المجر لإجراء البحوث.

وفي 10 نوفمبر، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا مستعدة للتعاون بشأن لقاحات فيروس كورونا ووافقت على العمل مع جميع دول العالم.

وتعتبر روسيا أول دولة في العالم سجلت لقاحا مضادا لفيروس كورونا المستجد وأطلق عليه اسم "سبوتنيك - V" تيمنًا باسم أول قمر صناعي في العالم أطلقه الاتحاد السوفيتي عام 1957.

وأعلن الصندوق الروسي للاستثمار المباشر، أن فعالية لقاح "سبوتنيك V" ضد فيروس كورونا بلغت 92%، وفق نتائج التحاليل المؤقتة لبيانات المرحلة الثالثة.

وقال تقرير، إن فعالية لقاح سبوتنيك بلغت 92٪، مستندًا إلى توزيع 20 حالة مؤكدة جرى تحديدها في مجموعة الدواء الوهمي والمجموعة التي تلقت اللقاح.

وتم إثبات الفعالية بناء على تحليل البيانات المؤقت الأول بعد21 يومًا من تلقي المتطوعين التطعيم الأول.

وأعلن الرئيس الروسي فيلاديمير بوتين، أن روسيا ستسجل قريبًا لقاحها الثالث ضد فيروس كورونا، مضيفًا أن كل اللقاحات الروسية ضد كورونا فعالة.

وأعلنت الهيئة الفيدرالية الروسية لحماية حقوق المستهلك ورفاهية المواطنين، أن مركز "فيكتور" الروسي سينتج قبل نهاية العام الجاري 50 ألف جرعة من لقاح"إيبي فاك كورونا" المضاد لفيروس كورونا.

وذكرت الهيئة الروسية في بيان أمس الجمعة، أنه تم حتى الآن إنتاج 15 ألف جرعة من هذا اللقاح، وهناك خطة للبدء بعمليات تطعيم المواطنين الروس بلقاح "إيبي فاك كورونا" على نطاق واسع في عام 2021، وفي نهاية العام الحالي، سيتم طرح كميات صغيرة من هذا اللقاح للتداول.

يُذكر أنه جرى تسجيل هذا اللقاح الروسي ضد كورونا رسميا في أكتوبر الماضي، حينذاك أكدت الهيئة الفيدرالية الروسية لحماية حقوق المستهلك، أن لقاح "إيبي فاك كورونا" اجتاز معايير الهيئة بنجاح وحصل على موافقتها.