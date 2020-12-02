مسؤول إسرائيلي يتهم حكومة نتنياهو بعرقلة المصادقة على اللقاح الروسي

اتهم مدير عام مستشفى هداسا في القدس، زئيف روتشتين، وزارة الصحة الإسرائيلية، بعرقلة المصادقة على اللقاح الروسي المضاد لكورونا المستجد "سبوتنيك V"، لاعتبارات سياسية، وفقا لما ذكرته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وقال روتشتين خلال جلسة عقدتها اللجنة البرلمانية لمراقبة الدولة، إنّ اللقاح (الروسي) يشابه لقاحات أخرى، وأعطي لأربعين ألف شخص، دون أن تظهر عليهم أعراض جانبية.

وأشار مدير عام المستشفى إلى أنّ سبب عدم المصادقة عليه، "ربما يعود لأن المصل طور في روسيا".

وأكدت البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة، أنّ روسيا ستقدم لقاحها المضاد لفيروس كورونا "سبوتنيك V" للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء.

يذكر أنّ لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا، من إنتاج مركز جاماليا للأبحاث، أصبح في أغسطس الماضي أول لقاح مسجل رسميا في العالم ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".