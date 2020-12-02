الصين تطيح بالولايات المتحدة من صدارة تكرير النفط

كشفت بيانات عن أنّ الصين أزاحت الولايات المتحدة من صدارة سوق تكرير النفط العالمية، ويأتي ذلك في وقت تراهن فيه بكين على البنزين ووقود الديزل، وفقا لما ذكرته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأشارت بيانات حكومية رسمية في الصين، إلى زيادة تكرير النفط في البلاد في شهر أكتوبر الماضي بنسبة 2.5% ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 14.09 مليون برميل يوميا، فيما بلغ في الولايات المتحدة في شهر سبتمبر الماضي 13.5 مليون برميل.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أنّ الصين لا تعتزم الوقوف عند هذا المستوى، إذ تخطط لافتتاح مصفاتين نفطيتين جديدتين بحلول نهاية العام المقبل، وبحسب تقرير صدر عن وكالة الطاقة الدولية، فالافتتاح كان متوقعا أن يحدث في 2023.

وتعتزم الصين بناء 4 مصانع تكرير جديدة بطاقة إنتاجية تبلغ 1.2 مليون برميل يوميا، وتسعى بكين لتلبية الطلب المتزايد على البنزين ووقود الديزل.

وتراجع الطلب العالمي على الوقود في العالم خلال العام الحالي بسبب وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، ما أثر على إنتاج النفط وتكريره في مختلف دول العالم.

وفي سياق آخر، صرح وزير النفط الهندي دارمندرا برادان، اليوم، بأنّ بلاده تريد تنويع مصادر وارداتها النفطية، ما يشمل استئناف الإمدادات من إيران وفنزويلا بعد تولي جو بايدن رئاسة الولايات المتحدة.

وردا على سؤال بشأن استئناف واردات النفط من إيران وفنزويلا خلال فترة بايدن الرئاسية، قال الوزير الهندي: "أرغب كمشتر في المزيد من مصادر الشراء، ينبغي أن يكون لدي المزيد من المقاصد التي أتوجه لها لشراء النفط".