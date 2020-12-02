"التضامن": تعقيم دور الرعاية وعزل حالات البرد نهائيا حتى تشفى

أكد حسني يوسف مدير برنامج أطفال بلا مأوى، أنه يتم تعقيم وتطهير جميع دور الرعاية، بالاشتراك مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني، التي تولت توفير مواد التعقيم والتطهير لتلك الدور، بما يضمن سلامة النزلاء والعاملين بهذه الدور.

وأضاف يوسف، أنه يتم عمل جلسات توعوية للأطفال بأهمية النظافة واستخدام الكمامات وضرورة توخي الحذر، وذلك في إطار توجيهات وزيرة التضامن، بضرورة عمل إجراءات لحماية الأطفال داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية، إلى جانب عزل حالات نزلات البرد نهائيا، بالإضافة الي تدريب الأخصائيين والعاملين بالمؤسسات على سبل الوقاية من الفيروس والقيام بالإسعافات الأولية والتدريب على كيفية إخلاء المؤسسات وقت الطوارئ.

وأوضح أن هناك نحو 4000 طفل بلا مأوى، أُعيد دمجهم بين مؤسسات رعاية وأسر، فضلا عن التعامل مع نحو 26 ألف طفل بلا مأوى، و7500 كبير بلا مأوى.وأكد مدير المشروع القومي لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى، التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، أنّ فرق أطفال بلا مأوى تعاملت معهم في 13 محافظة على مستوى الجمهورية، وهي المحافظات التي بها أعلى نسب أطفال وكبار بلا مأوى: "القاهرة، الجيزة، بني سويف، المنيا، أسيوط، القليوبية، الشرقية، المنوفية، الغربية، الفيوم، الإسكندرية، السويس، وبورسعيد".

وأكد يوسف أنّ هناك توجيهات من القيادة السياسية، بتوفير حياة كريمة لمن يعانون من مشكلات ويتعرضون لمخاطر، ودمجهم بالمجتمع مرة أخرى، قائلا: "أي حد يفكر يكون في الشارع مش هنسيبه، هنقنعه وهنشتغل على تغيير سلوكه".

وأكدت التضامن أنه تم تطبيق الخطة التنفيذية لتوزيع الكحول والكمامات على الدور المُستهدفة وذلك لبدء التوزيع على دور المُسنين وكذلك تنفيذ عدد من البرامج التوعوية للتوعية بطرق الحماية والوقاية .

وأطلقت مبادرة "بينا" التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي من قبل عدد من الحملات الدعائية من أجل جذب متطوعين وداعمين للمبادرة.