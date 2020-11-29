وزيرة التضامن عن دمج أطفال بلا مأوى بـ"الكبار": تعويض نفسي وعاطفي

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة لا تدخر جهدًا في التعاون والتنسيق مع محافظات الجمهورية، ومتابعة تنفيذ المبادرات الرئاسية، وتقديم كل أوجه الدعم للأندية الاجتماعية والثقافية، ومكاتب التأهيل الإجتماعي، لتقديم أفضل الخدمات لذوي الهمم، بخلاف ما تقدمه من مساعدات ومعاشات ضمان وتكافل وكرامة، لمساعدة الأسر الأكثر احتياجا.

وأضافت "القباج"، خلال لقاء خاص على شاشة "TeN"، خلال تفقدها مجمع رعاية الأطفال والكبار فاقدي الرعاية بمنطقة الصيادين بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، أن هناك منهجية جديدة تتبناها الوزارة، تعمل على دمج الكبار بلا مأوى بالصغار بلا مأوى، كي يُشكل الطرفين لبعضهم البعض تعويض نفسي، وعاطفي للطرفيين.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أنه فريق العمل يحاول بقدر الإمكان تشكيل اسرة ما بين الطرفين، "بنحاول نعوض الاطفال بحنية الاطفال والعكس صحيح".

استقبل الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي بمكتبه بالديوان العام، وذلك في إطار زيارتها لمحافظة الشرقية لافتتاح وتفقد عددٍ من المشروعات التابعة للوزارة.

وأشاد محافظ الشرقية بدور وزارة التضامن الاجتماعي في تنفيذ المبادرات الإنسانية، وتقديم المنح والمساعدات العاجلة للأسر الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل من أبناء المحافظة ليحيوا حياة كريمة، مؤكدًا استمرار التعاون والتنسيق بين المحافظة والمديرية لتقديم أفضل الخدمات للفئات المستحقة، وتوفير كافة أوجه الرعاية اللازمة لهما.

وأهدى محافظ الشرقية درع المحافظة لوزيرة التضامن الإجتماعي تقديراً لجهودها المخلصة، والوقوف بجانب المحافظة في التصدي لجائحة كورونا للعبور من تلك الأزمة بسلام.