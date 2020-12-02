وزير العدل يفتتح شهر عقاري سخا بكفر الشيخ السبت

أنهت محكمة كفر الشيخ الإبتدائية، اليوم الأربعاء، استعدادتها لزيارة المستشار عمر مروان، وزير العدل، يوم السبت المقبل، وذلك لافتتاح مبنى الشهر العقاري الجديد "فرع توثيق ضواحي كفر الشيخ"، بجوار إدارة الأحوال المدنية بحي سخا.

ويرافق وزير العدل خلال زيارته لمحافظة كفر الشيخ، المستشار ربيع قاسم، مساعد وزير العدل، لشؤون الهيئة العامة لأبنية المحاكم، والمستشار أسامة السيد شعت، رئيس محكمة كفر الشيخ الإبتدائية، وعدد من قيادات وزارة العدل.

ويقام مبنى الشهر العقاري الجديد "فرع توثيق ضواحي كفر الشيخ"، بحي سخا، على مساحة 500 مترا، ويعمل بنظام الشباك الواحد بعدد 13 شباكا، لخدمة المواطنين، وذلك تيسيرا على المواطنين، ومنع تكدسهم في المبنى القديم نظرا لضيق مساحته.

وقبل أيام، تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، موقع الشهر العقاري الجديد بحي سخا بمدينة كفر الشيخ، بحضور عمرو البيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، والمستشار سامح رمضان، عضو المكتب الفني لمساعد وزير العدل لشؤون الشهر العقاري والتوثيق والدكتور إبراهيم الرويني، المفتش بمكتب مساعد وزير العدل لشؤون الشهر العقاري والتوثيق، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ.

وأكد محافظ كفر الشيخ وجود موقعين جديدين للشهر العقاري سيتم افتتاحهما، لإنهاء معاناة أهالي المحافظة طوال السنوات الماضية، الأول بعمارة الشرق، والموقع الثاني بحي سخا على طريق كفر الشيخ سخا بجوار مركز المعلومات التابعة لوزارة الداخلية.

وأضاف محافظ كفر الشيخ أن ما يميز الموقعين الجديدين أن أداء الخدمة الكترونيا، ويتعامل المواطن مع موظف واحد من خلال خدمة الشباك الواحد، ولن تستغرق المعاملة أكثر من 3 دقائق، ويضم المركز صالة للمواطنين، وصالتين لتعامل المواطن مع موظف الشباك، وحجرات الموظفين على مساحة 500 مترا، وبمجرد دخول المواطن يتم تسجيل رقمه الرقم القومي على جهاز الحاسب الآلي، ويحصل على رقم ليتوجه للشباك المحدد له من خلال النداء الآلي لينهي معاملته خلال الـ3 دقائق.