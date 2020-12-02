نيللي: لا أقرأ السيناريوهات واكتفيت من التمثيل

"يلا نقولك حاجة خطيرة.. حاجة إهشي.. جمدي قلبك.. ليه عشان إهشي.. إحنا في نهاية الفزورة.. هنرووووح.. طاااايب"، كلمات كانت تتغنى بها الفنانة نيللي، في نهاية إحدى فوازيرها، التي قدمتها لعدة سنوات، متربعة على عرش الاستعراض، تعبيرًا منها لغضبها أن "الفزورة" ستنتهي.

نيللي، التي تعد أيقونة لـ "الرقص والغناء والشقاوة" في عالم الفن، وقدمت عشرات الفوازير التي أصبحت رمزًا في ثمانينات وتسعينيات القرن الماضي، منها "الخاطبة، صندوق الدنيا، عالم ورق، أم العريف"، والعديد من الأفلام منها "الغول، أدم بدون غطاء، أهلا ياكابتن، أنا وأنت وساعات السفر، الحب سنة 70"، وأعمال درامية مثل "حبيبي الذي لا أعرفه، عاشت مرتين، مبروك جالك ولد"، قررت الابتعاد عن التمثيل مع بدايات الألفية الجديدة، والاختفاء عن الساحة.

"الحمدلله مبسوطة باللي قدمته"، بهذه الكلمات عبرت الفنانة نيللي عن سعادتها بمشوارها الفني الذي قدمته وماحققته من نجاح وشهرة.

وعن سبب ابتعادها عن التمثيل طيلة هذه السنوات، قالت نيللي لـ"الوطن"، إنها كثيرًا ما تتعرض لهذا السؤال و"تعبت منه، أنا خلاص وصلت لحاجة معينة، وعايزة أحافظ عليها، وأحب أكون خفيفة زي المثل اللي بيقول يابخت من زار وخفف، وصلت لشيء معين وعايزة أفضل عايشة عليه وخلاص".

وأضافت الفنانة نيللي "محدش بيشبع من الفن، ولكن مع كل عمل فني بشوفه بلاقي نفسي فيه، وبشبع فنيًا لكن من غير ما أرجع أمثل".

وعن ما إذا كان هناك أعمال فنية وسيناريوهات تًعرض عليها، قالت نيللي "طول النهار بيتعرض عليّ سيناريوهات، لكن أنا مش بقرأ برفض ع طول، أول مايطلبوني بعتذر فورًا، بعتذر من قبل ما قرأ، لأن المسألة مش حكاية قراءة، لو قريت معناه إني هشتغل لو في حاجة عجبتني، بس أنا مبقراش عشان أنا مش هعمل كده".

وأبدت الفنانة نيللي، اعتزازها بعملها مع كبار الملحنين في الفوازير وأعمالها الفنية "أنا اشتغلت مع ناس كبار، ومفيش حد في مصر مقدمش لحن ليا".

وعلى هامش تواجدها خلال حفل توقيع كتاب "حكايات العمر كله" للفنان سمير صبري، التف المعجبين حول الفنانة نيللي، وحرصوا على التقاط الصور معها، وترديدهم عبارة واحدة مع كل صورة يتم التقاطها "وحشتينا يا نيللي"، لترد عليهم برقتها وضحكتها المعهودة "مقصودة مني.. عشان أفضل أوحشكوا على طول"، وسؤالها "مش هتمثلي تاني"، تجاوبهم نيللي، بطريقة أداءها في الفوازير "توء توء كفاية".