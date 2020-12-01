توافد نجوم الفن والمجتمع لحفل توقيع "حكايات العمر كله"

توافد مساء اليوم، عدد كبير من نجوم الفن والإعلام ومشاهير المجتمع، لحضور حفل توقيع كتاب "حكايات العمر كله" للفنان سمير صبري، بأحد فنادق القاهرة.

"حكايات العمر كله".. عنوان أحدث كتاب للفنان الكبير سمير صبري، الصادر عن الدار المصرية اللبنانية للنشر والتوزيع.

ومن أبرز الحضور، رانيا فريد شوقي، وزوجها تامر الصواف، وعبير فريد شوقي، مفيد فوزي، زاهي حواس، فريدة الشوباشي، وإلهام شاهين، وشقيقها أمير شاهين وزوجته.

يسرد الفنان سمير صبري، خلال هذه المذكرات التي تمتد لما يقرب من 300 صفحة، أسرار وكواليس مع مشاهير الفن والمجتمع في الزمن الجميل، فضلًا عن ملحق لمجموعة صور خاصة، مجسدة الرحلة المهنية والإنسانية لمؤلفه سمير صبري وأسرته.

الفنان سمير صبري، من مواليد محافظة الإسكندرية، أحد أشهر فناني الزمن الجميل، وكانت بدايته الفنية من خلال فيلم "حكاية حب" مع عبدالحليم حافظ ومريم فخرالدين، وكان "كومبارس" ضمن المجاميع التي وقفت بجوار العندليب خلال غنائه "بحلم بيك" وذلك قبل نهاية خمسينيات القرن الماضي.

ومن أبرز الأعمال السينمائية التي شارك فيها سمير صبري "أخطر رجل في العالم، اللص والكلاب، فتوة الناس الغلابة، وبالوالدين إحسانا، شباب مجنون جدا، المتمردة، نهر الحياة، الراهبة، 30 يوم في السجن، جزيرة العشاق، المرايا، الحب المحرم، الشيطان امرأة، في الصيف لازم نحب، ومضى قطار العمر، بمبة كشرـ المذنبون، عالم عيال عيال، سلطانة الطرب، احترس من الخط، البحث عن فضيحة".

ومن الأعمال الدرامية التي شارك فيها سمير صبري "فلانتينوـ المرافعة، ملكة في المنفى، عدى النهار، جدار القلب، حضرة المتهم أبي، حق مشروع، قضية رأي عام".