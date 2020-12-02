نتنياهو: توقيع المزيد من الاتفاقيات سيوسع دائرة السلام مع البحرين

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لوزير الصناعة والتجارة البحريني، زايد بن راشد الزياني، إن توقيع الاتفاقيات سيوسع دائرة السلام بين البلدين وجميع دول المنطقة، وفقا لما ذكرته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأضاف "نتنياهو" في تصريحات صحفية اليوم: "لقد وقّعنا بعض الاتفاقيات (مع البحرين) وسيتم التوقيع على المزيد. هذا سلام حقيقي بين شعبينا وسيأتي بالفرص.. وهذا سيوسع دائرة السلام لشعبينا ولجميع دول المنطقة، ولربما إلى ما بعد حدود المنطقة".

من جهته، قال الوزير البحريني: "نحن نشعر بمستقبل جديد للأجيال القادمة لنترك لهم عالماً أفضل من الذي ورثناه لقد تم وضع الأساس السياسي، والأمر يقع على عاتقنا كوزراء للاقتصاد والسياحة لإنجاز ذلك والمضي بذلك من خلال التعاون بين مجتمع الأعمال.. نحن صادقون في نوايانا وملتزمون، والمسار سريع لأننا نريد تعويض الوقت الذي مضى".