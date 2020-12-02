الحرب والسلام.. فيلم يوثق العلاقة بين السينما وغزو إيطاليا لليبيا

يعرض مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 42، في تمام الساعة 7 من مساء غد الخميس بسينما "أوديون 2"، الفيلم الوثائقي "الحرب والسلام"، وذلك في عرضه الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

الفيلم من إخراج ماسيمو دانولفي، مارتينا بارينتي، وإنتاج دولتي إيطاليا، وسويسرا، وتوثق أحداثه قصة العلاقة بين السينما والحرب في إيطاليا، والتي استمرت لأكثر من قرن، من الغزو الإيطالي لليبيا عام 1911 حتى يومنا هذا، عبر عشرات الصور والوثائق والشهادات واللقاءات التي تصنع معا صورة واضحة كاملة.

ويعد الفيلم عملا وثائقيا دقيقا وجيد الصنع يتناول قضية مهمة مثل الحرب ويبحث من خلال وثائقه عن الأسباب التي يمكن أن تشعلها وتجعلها تحرق وتدمر، وعلى المستوى التقني، يتفوق التصوير والمونتاج في استعراض الصور والمستندات ومزجها مع بعضها البعض وفي نفس الوقت مع اللقاءات الحية مع المصادر، فضلا عن الانتقال بخفة وسلاسة بين الماضي والحاضر لتكوين رؤية متكاملة لقضية شائكة وبالغة الحساسية.

واختار مهرجان القاهرة السينمائي، الفنان تامر حسني، لتقديم حفل افتتاح المهرجان المقرر إقامته في دار الأوبرا المصرية مساء اليوم.

ومن المنتظر أن يقدم "حسني"، أغنية بعنوان "الدنيا فيلم" والتي يتعاون فيها مع الشاعرة منة القيعي والموزع والمنتج الموسيقي اللبناني الكبير جان ماري رياشي، بينما يلحنها الفنان إيهاب عبدالواحد.