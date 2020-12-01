لو مهتم بالسينما.. جدول فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي 2020

ينطلق حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي 2020، في دورته الـ 42، غدا الأربعاء الموافق 2 ديسمبر الجاري، والمقرر أن تستمر فعالياته حتى 10 ديسمبر الجاري، حيث يتم عرض عدد 83 فيلم من 43 دولة.

وتستعرض "الوطن" في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، الجدول الزمني الخاص بفاعليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 42، والتي من المقرر أن تبدأ يوم الجمعة الموافق 4 ديسمبر، كالتالي:

الجمعة 4 ديسمبر

الكلمة الافتتاحية: يقوم الدكتور محمد حفظي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي وعلياء ذكي، مديرة أيام القاهرة لصناعة السينما، في تمام الساعة 12:30 مساء.

حوار بعنوان "الأب" للسيناريو المقتبس: حوار مع السير كريستوفر هامبتون الفائز بجائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر.

حوار "جائزة فاتن حمامة من مهرجان القاهرة السينمائي": النجمة منى ذكي تتحدث عن السينما المصرية، في تمام الساعة 2:30 مساء.

حلقة نقاشية: أن تكوني امرأة في المجال الإذاعي، في تمام الساعة 4:30 مساء.

السبت 5 ديسمبر

حوار: مع الممثل البريطاني روفوس سويويل، في تمام الساعة 11 صباحا.

محاضر "من تحسس الخطى إلى النجاح الدولي": هاني أبو سعدة يتحدث عن مسيرته السينمائية مع المخرج المصري مروان حامد، في تمام الساعة 12:45 مساء.

حلقة نقاشية "الوعي الأخلاقي": هل يساعد أم يعطل العملية الإبداعية، في تمام الساعة 2:30 مساء.

محاضرة: دليلك لكي تحقق الأعمال المقتبسة عن نصوص أدبية نجاحا عالميا، يقدمها فريدريك اوف مالمبورج، في تمام الساعة 4 مساء.

الأحد 6 ديسمبر

محاضرة: دليل نتفليكس لمرحلة ما بعد الإنتاج والمؤثرات البصرية، في تمام الساعة 11 صباحا.

حلقة نقاشية: لقاء مع نجوم الغد العرب لعام 2020، في تمام الساعة 12:45 مساء.

حوار "فلاحنا الفصيح": حوار مع المؤلف المصري الكبير وحيد حامد، الحاصل على جائزة الهرم التقديرية لإنجا العمر، في تمام الساعة 2:3 مساء.

حلقة نقاشية: هل تساهم السينما في التوعية بمخاطر الإتجار بالبشر؟، في تمام الساعة 4:45 مساء.

الإثنين 7 ديسمبر

حلقة نقاشية "محامي المبدعين": الجانب التجاري والعناصر القانونية في صناعة الأفلام، في تمام الساعة 11 صباحا.

حوار: مع رئيس لجنة تحكيم مهرجان القاهرة، المخرج الروسي الفائز بالجوائز ألكسندر سوكوروف، في تمام الساعة 12:30 مساء.

حلقة نقاشية: أصعب مما تبدو عليه.. صناعة الأفلام بين الفن والسوق، في تمام الساعة 1 مساء.