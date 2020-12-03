اليوم.. عرض فيلم "منفى" بمهرجان القاهرة لأول مرة بالشرق الأوسط

ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ42، ومن خلال البانورما الدولية، يتم عرض فيلم "منفى" في العاشرة من مساء اليوم الخميس، بسينما أوديون.

الفيلم من إنتاج مشترك ألمانيا، بلجيكا، كوسوفو، وهو فيلم روائى طويل ويتم عرضه للمرة الأولى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتدور أحداث الفيلم حول مهندس من كوسوفو يعيش مع زوجته الألمانية في ألمانيا، وتبدأ حياته في الانهيار تدريجيًا حينما يبدأ في الشعور بالرفض والتنمر من جهة كل المحيطين به في أسرته والعمل.

وكان قد انطلق حفل افتتاح مهرجان القاهرة في السابعة من مساء أمس في دورته الـ42، وسط إجراءات احترازية مشددة، والتي يلتزم المهرجان بتطبيقها وفق البروتوكولات التي وضعتها وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، حرصا على تقديم دورة ناجحة فنيا، وآمنة صحيا، في ظل المواجهة التي يخوضها العالم ضد فيروس كورونا، وكانت أول هذه الإجراءات إتاحة تحليل pcr مجاني، لكل ضيوف حفل الافتتاح، الذي يقام في الهواء الطلق في دار الأوبرا المصرية، التزاما بقرار مجلس الوزراء.

وأعرب رئيس المهرجان، المنتج والسيناريست محمد حفظي، عن سعادته وفخره، بما أنجزه فريق "القاهرة السينمائي" خلال الدورة 42، مؤكدا على أنه لم يفقد الأمل يوما بأنها ستقام بصورتها المعتادة على أرض الواقع، رغم الضغوط والتحديات الكبيرة التي فرضها فيروس كورونا، سواء على صناعة السينما في العالم أو على حركة الطيران، وتم الفيلم البريطاني الفرنسي «الأب ــ The Father» إخراج فلوريان زيلر، فى عرضه الأول بالعالم العربى وأفريقيا، وهو الفيلم الذي يشارك في بطولته الممثل القدير آنتونى هوبكنز الذى يعد أحد أبرز الممثلين فى العالم، والحاصل على أرفع الجوائز، ومن بينها؛ الأوسكار والبافتا، والممثلة الإنجليزية الحاصلة على الأوسكار أوليفيا كولمان.