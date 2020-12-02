روسيا: بإمكاننا بدء إنتاج لقاح سبوتنيك V المضاد لكورونا في مصر

أكد رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، كيريل دميترييف، إمكانية أن يبدأ إنتاج لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا المستجد في مصر والجزائر، وذلك بحسب ما أكدت "روسيا اليوم" في نبأ عاجل.

وكان وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، قال إن روسيا تخطط لزيادة إنتاج لقاح "سبوتنيك-V" في جميع أنحاء البلاد وحول العالم.

وقال موراشكو خلال عرض، اليوم الأربعاء، على هامش جلسة خاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة: "سنزيد إنتاج اللقاحات في روسيا وحول العالم".

يذكر أن موراشكو، صرح في وقت سابق، بأن فاعلية اللقاحات الروسية ضد "كوفيد -19" تزيد عن 90 في المئة، لكن ليس لدى الجميع نفس المستوى من الاستجابة المناعية.

وكانت روسيا قد أعلنت، في أغسطس الماضي، تسجيل أول لقاح في العالم ضد "كوفيد-19". وحتى الآن تم تسجيل لقاحين، الأول "سبوتنيك-V" ويطوره مركز "غامالي" لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة، والثاني أطلق عليه اسم "إيبيفاك كورونا" ويطوره مركز "فيكتور" الحكومي.