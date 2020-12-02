إيطاليا تعلن تقديم لقاح ضد كورونا لمواطنيها بالمجان

أعلن وزير الصحة الإيطالي، روبرتو سبيرانتسا، اليوم، أن اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" سيكون مجانيًا في البلاد، وفقًا لما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء.

وقال سبيرانتسا خلال تقديم خطة للتطعيم في مجلس شيوخ البرلمان الوطني: "سيكون شراء اللقاح مركزيًا. سيتم توزيعه مجانًا على جميع الإيطاليين. اللقاح هو منفعة عامة يحق لجميع الناس، نساءً ورجالاً، بغض النظر عن دخلهم ومكان إقامتهم أو عملهم".

وأشار الوزير الإيطالي إلى أن السلطات لن تجعل التطعيم إلزاميًا، وقد حددت هدف تحقيق "مناعة القطيع" في أسرع وقت ممكن.

وأكد سبيرانتسا، أن إيطاليا ستتلقى 202 مليون و573 ألف جرعة، الأمر الذي سيمكن من إجراء حملة فعالة لتطعيم جميع سكان البلاد.