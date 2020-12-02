فيديو.. هاني محروس يطرح "سلملي على الأعذار" لـ إسلام فاروق وكريم حراچي

طرح المنتج هاني محروس، أغنية جديدة بعنوان "سلملي على الأعذار"، منذ قليل، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات "يوتيوب"، والتي يزيح فيها الستار عن صوتين جديدين وهما إسلام فاروق وكريم حراچي.

"سلملي على الأعذار" من كلمات عبدالرحمن سردينة، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أسامة عبدالهادي، ورؤية فنية لشركة "إن چي ميوزيك" لمالكها هاني محروس، وإخراج محمد القاضي، ومدير تصوير كريم رضا، ومساعد مخرج فتحي سيد، وإشراف وإدارة إنتاج رامي زغلول وميدو فؤاد، وشارك في الإنتاج شركة "كامب" لـ ياسر القصراوي.

وقال هاني محروس: "اكتشافي لموهبتي إسلام فاروق وكريم حراچي، جاء بمحض الصدفة عن طريق العازف وائل النجار، فالأول من محافظة أسيوط، والثاني من أسوان، وعقب الجلوس معهما تحمست للإنتاج لهما لامتلاكهما خامة صوتية رائعة".

أضاف: "سلملي على الأعذار، تعد باكورة تعاوني معهما، إذ هناك خطة عمل لدعم موهبتهما، وكذلك أغنيات جديدة لإسلام فاروق، في حين يعمل المنتج ياسر القصراوي، على إنتاج ألبوم لكريم حراچي، ويعد التعاون الفني مع القصراوي، فكرة جديدة في الإنتاج الغنائي، كونها تجربة فريدة من نوعها أن تقوم شركتان بالتعاون لتقديم المواهب الغنائية الشابة".

وعن كواليس تصوير الأغنية، قال: "الكليب تدور فكرته في إطار درامي حول بعض الحالات غير الإنسانية التي أصبحنا نراها بمجتمعنا في الآونة الأخيرة، ومنها ابن يخون والدته، وأسرة تبيع ابنتهم لرجل كهل، أو أشقاء يخسرون بعضهم البعض من أجل المال، وصاحب فكرة الكليب هو المخرج محمد القاضي، الذي سبق وقدم أغنية الحب والسلام للفنانة أصالة نصري "، موضحًا أن الأغنية جرى تصويرها في 22 ساعة، بينما استغرق المونتاج الخاص بها ما يقرب من 50 يومًا.