نواب البرلمان الإسرائيلي يوافقون على حل "الكنيست"

وافق نواب البرلمان الإسرائيلي "الكنيست"، اليوم الأربعاء، على حل البرلمان، في خطوة على طريق انهيار الحكومة الائتلافية بقيادة بنيامين نتانياهو، ووزير الدفاع بيني جانتس، وعقد رابع انتخابات في أقل من عامين.

وحصل مشروع القانون الذي اقترحته المعارضة لحل البرلمان، على 61 صوتا مؤيدا، مقابل 54 صوتا ضده من أصل 120 عضوا بالبرلمان، وذلك بعد أن أعلن جانتس المنافس السياسي لرئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، أن حزبه "أزرق أبيض" سيغادر التحالف، وفقا لما نشره موقع "سكاي نيوز عربية".

ومن المتوقع أن تستمر المفاوضات بين الحزبين الرئيسيين في الحكومة خلال الأيام المقبلة، في محاولة أخيرة لتجنب التصويت النهائي.

وصوّت حزب أزرق أبيض، لصالح حل الحكومة، متهما رئيس الوزراء بـ"وضع مصالحه القانونية فوق مصالح البلاد".

يشار إلى أنه لابد أن يحصل مشروع قانون حل المجلس على موافقة لجنة الكنيست، واجتياز تصويتين آخرين قبل أن تتوجه إسرائيل مرة أخرى إلى الانتخابات.

وعرض رئيس المعارضة عضو الكنيست يائير لابيد، رئيس حزب "يش عتيد – تيلم"، مشروع القانون لحل الكنيست، موضحا الدوافع التي حذت به إلى طرح مشروع القانون، ومنها عدم إمكانية الحكومة الحالية القيام بمهامها في ظل أزمة صحية "كورونا"، وفي غياب ميزانية عامة للدولة منذ عامين، وغيرها من الدوافع الأخرى.

يشار إلى ان بيني جانتس رئيس حزب "أزرق أبيض" المنضوي ضمن الائتلاف الحكومي قرر أمس، الانضمام إلى المعارضة البرلمانية، وأعلن أنه سيصوت لصالح حل الكنيست، وفقا لما نشره موقع "24 i نيوز".

وحاليا سيجري نقل الأمر للنظر أمام لجنة الكنيست، لإعداد نص القانون، على أن يعود مشروع القانون للنقاش في الهيئة العامة للكنيست، لإدراج التعديلات بعد مناقشتها، ثم إعادة مشروع القانون للجنة لإدراج التعديلات، ثم في القراءة الثانية للتصويت على هذه التعديلات، وفي حال حظيت بموافقة الأغلبية، يتبقى التصويت في القراءة الثالثة على القانون بشموليته.