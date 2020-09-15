رئيس الكنيست يلقي كلمة بالعربية ويهنئ الإمارات والبحرين

ألقى رئيس الكنيست الإسرائيلي (البرلمان)، ياريف ليفين، الثلاثاء، كلمة باللغة العربية هنأ فيها الإمارات على توقيع معاهدة السلام مع إسرائيل والبحرين على توقيع إعلان تأييد السلام مع الدولة العبرية وفقا لقناة "سكاى نيوز عربية".

وجاءت كلمة ليفين باللغة العربية في خطوة نادرة من جانب رئيس للبرلمان الإسرائيلي.

وقال ليفين إن دولة إسرائيل تتقدم بالشكر إلى قيادة الإمارات العربية المتحدة والبحرين وشعبهما على توقيع اتفاقيتي السلام التاريخية.

وأضاف ليفين أن اتفاقيتي السلام اللتين ستوقعان اليوم "ستفتح أمامنا فرصة عظيمة في العمل المشترك لمواطني دولنا، من خلالها نطور العلاقات التجارية وفرص العمل والمشاريع العلمية والتكنولوجية والزراعية (...)".

وشدد على أن الرحلات الجوية المباشرة ستعزز العلاقات بين الطرفين، ويتيح التعرف على التراث والثقافة لكل الطرفين.