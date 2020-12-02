أمجد الحداد: متعافي كورونا يعاني من رائحة كريهة في فمة لمدة 3 أسابيع

قال الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية بالمصل واللقاح، إن متعافي فيروس كورونا يصاب بعد التعافي لمدة تصل إلى 3 أسابيع، بشم رائحة كريهة من فمه، فضلا عن أنه يظل لا يتذوق الطعام.

وأضاف "الحداد" في تصريحات خاصة لـ"الوطن" أن هذه الأعراض تظل معه لمدة شهر على الأقل، فضلا عن بعض الأعراض كالسعال والأرق، لكنها تزول مع أخذ بعض الأدوية.

وأشار رئيس قسم الحساسية بالمصل واللقاح، إلى أن هناك تراخي من قبل المواطنين في اتباع الإجراءات الإحترازية، ما أدي إلى ارتفاع مصابي الفيروس خلال الأيام القليلة الماضية، منوها إلى أن الزيادة ستستمر خلال الـ3 أشهر المقبلين، تزامنا مع فصل الشتاء.

وشدد الدكتور أمجد الحداد على ضرورة التهوية الجيدة، وعدم غلق الشبابيك والتقارب مع بعضنا البعض في فصل الشتاء، مؤكدا أن هذا العام استثنائي، ولابد من تفهم مستجدات الفيروس لحين توافر اللقاح.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، خروج 98 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 102816 حالة حتى اليوم.

وذكرت الوزارة أن إجمالي العدد الذي سجل في مصر بفيروس كورونا المستجد، هو 116303 حالات، من ضمنهم 102816 حالة شفيت، و6666 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان، رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس كورونا المستجد، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة كافة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

وخصصت الوزارة عددا من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.