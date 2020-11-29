"الصحة" تكشف تأثير كورونا على "القلب" بعد التعافي: البعض يتأثر

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" بوزارة الصحة والسكان، إن فيروس كورونا، إذا كان مدخله الذهبي هو الجهاز التنفسي، إلا أنه من الممكن أن يُصيب الجهاز التنفسي والهضمي والعصبي، وكذلك القلب والكلى، وهذا يظهر أثناء فترة الإصابة بالمرض نفسه.

وأضاف "حسني"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن"، الذي يُعرض على شاشة "الحدث اليوم"، مع الإعلامي سيد علي، أن بعض إصابات كورونا، تكون عن طريق تسارع ضربات القلب، "فيه بعض المرضى ممكن يحصل لهم جلطات في الشريان التاجي الخاص بالقلب بس مش ده الأساس".

وأشار رئيس اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" بوزارة الصحة والسكان، إلى أن حالة مصابة بكورونا بها أعراض معينة، يتم التعامل معها وإعطائها علاج وفقًا للبرتوكول المناسب لحالتها، ويتم شفاء الحالة تمامًا، ولا يترك أي الفيروس أي حالة طويلة المدى على المتعافى.

وتابع: "فيه حالات بسيطة جدًا ممكن نقول 5 حالات من كل 1000 حالة، تشعر بتسارع بسيط في ضربات القلب بعد التعافي من كورونا، هذه الحالة تأخذ تقريبًا من شهرين لثلاثة أشهر، وترجع زي الأول تاني".