"هتكا عرض طفلة".. إحالة متهمين اثنين لمحكمة جنايات كفر الشيخ

أمر المستشار أشرف علي ربيع، المحامي العام الأول لنيابة كفر الشيخ الكلية، بإحالة متهمين اثنين باختطاف طفلة وهتك عرضها، بقرية كفر المرازقة التابعة لمركز قلين، إلى محكمة جنايات فوه.

وحددت محكمة استئناف طنطا، جلسة 6 ديسمبر الجاري، التابع لها محكمة جنايات فوه، لمحاكمة كل من "أحمد.ر.ع"، 24عاما، عامل، و"أسامة. م. إ"، حاصل على مؤهل متوسط، أمام الدائرة الأولى بمحكمة جنايات فوه.

وكشفت أحداث القضية رقم 10377 لسنة 2020 جنايات مركز شرطة قلين، والمقيدة برقم 1371 لسنة 2020 كلي كفر الشيخ، خطف المتهمين في غضون شهر نوفمبر 2019، طفلة لم تبلغ من العمر 18 عاما، وهتك عرضها.

وتبين من أوراق القضية أن المتهم الأول اقتاد الطفلة المجني عليها بطريق التحايل، واهما إياها بوجود تسجيلات صوتية لها مع الآخر إلى منزل شقيقه، وعقب وصولها جذبها بالقوة إلى داخل المنزل، حال تواجد الأخير هناك.