شريف منير: سعيد بمشاركة 10 أفلام مصرية في القاهرة السينمائي

قال الفنان شريف منير، إنه سعيد بزيادة عدد الأفلام المصرية المشاركة في مهرجان القاهرة السينمائي، والتي وصلت إلى 10 أفلام ما بين روائي وتسجيلي، على عكس السنوات السابقة كانت المشاركة قليلة، موضحا: "مكناش بنلاقي نفسنا والمهرجان بتاعنا، ولازم مصر تكون موجودة".

وأضاف منير، في لقاء خاص مع قناة "dmc"، على هامش افتتاح النسخة الـ42 من مهرجان القاهرة السينمائي، اليوم الأربعاء، أنه يشارك فقط في حفل الافتتاح لرؤية زملائه والفنانين الآخرين، ولكنه يخاف من التجمعات.

وأكد أن الفن إذا احتاج إلى شرح لا يكون فنا، ولذلك فإن الفن لغة عالمية، ويمكن أن نشاهد فيلما صينيا أو أجنبيا لا نعرف لغته، ولكن نفهمه، مثل الموسيقى "بتتحس، ولكن لا تحتاج إلى شرح".

وانطلق حفل افتتاح الدورة 42 لمهرجان القاهرة السينمائي، بعرض الفيلم البريطاني "الأب"، إخراج فلوريان زيلر، ويخصص المهرجان، غدا الخميس عرضا ثانيا لـ"الأب"، في التاسعة مساء، بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، بالإضافة إلى عرض ثالث في التاسعة مساء الجمعة، بمسرح WE، حتى يتيح لجمهور القاهرة الذي لم يتمكن من حضور حفل الافتتاح، أن يستمتع بمشاهدة الفيلم.

واختار مهرجان القاهرة السينمائي، الفنان تامر حسني، لتقديم حفل افتتاح المهرجان المقرر إقامته فى دار الأوبرا المصرية.

ويقدم حسني، أغنية بعنوان "الدنيا فيلم" والتي يتعاون فيها مع الشاعرة منة القيعي، والموزع والمنتج الموسيقي اللبناني الكبير جان ماري رياشي، بينما يلحنها الفنان إيهاب عبدالواحد.

وقال محمد حفظي رئيس النسخة الـ42 من مهرجان القاهرة السينمائي، إنه منذ ظهور وباء فيروس كورونا، يعرفون جيدًا أنهم سينظمون دورة في ظروف خاصة، وتعلموا من المهرجانات السابقة، واتبعوا إجراءات وزارة الصحة والسكان.